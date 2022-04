Russland skal ha trent opp militære delfiner

Russland skal ha utplassert militærtrente delfiner for å beskytte en marinebase i Svartehavet.

Blant de mykere våpnene Russland har tatt i bruk i krigen mot Ukraina, er trente delfiner, ifølge en analyse av satelittbilder.

US Naval Institute har undersøkt satelittbilder tatt av Maxar Technologies, som fant to delfininnhegninger plassert av den russiske marinen ved havnen i Sevastopol på Krimhalvøya.

Delfinene ble flyttet dit i februar, omtrent da Russland gikk til angrep. Det melder Sky News.

Dyr i sjøpattedyrprogrammet er trent til å kunne lete etter miner, å finne fiendtlige dykkere og å beskytte skip og havner.

– Dette kan forhindre ukrainske spesialoperasjonsstyrker fra å infiltrere havnen under vann for å sabotere krigsskip, heter det i en rapport fra USNI News.

Ifølge rapporten er flere av de russiske skipene ved basen utenfor rekkevidden til ukrainske missiler, men de er likevel sårbare for potensiell undersjøisk sabotasje.

Programmet har eksistert i Sevastopol siden den kalde krigen. Også USA er kjent for å ha et eget militærprogram for sjøpattedyr.