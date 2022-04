VIF avviste Brann-ønske om folkefest. Begrunnelsen overrasker

Det opplyser Brann i en pressemelding torsdag.

Toppserie-kampen mellom Brann Kvinner og Vålerenga skulle bli de rødes første seriekamp på Brann Stadion, men nå blir kampen flyttet til Stemmemyren.

– Dette er en veldig stor skuffelse. Vi er nesten i sjokk også. Vi hadde ikke trodd at VIF skulle si nei til å spille på Brann Stadion. Vi ville lage folkefest for alle og for oss selv. Dette synes vi er veldig dumt, sier Therese Rygg til TV 2.

Therese Rygg. Foto: Brann.no, Janne Håland

Årsaken er at Vålerenga ikke vil spille på gress, står det i Branns pressemelding torsdag.

– Det er underlaget som er begrunnelsen vi har fått. Det synes vi er et rart argument. Det er det samme for begge lag, for vi spiller jo vanligvis på kunstgress.

– Vi jobber beinhardt for å skape riktige rammer for kvinner i Toppserien. Vi jobber hver uke for å få folk til å bli interessert. Da er det skuffende at Vålerenga ikke vil være med. Det er så viktig at vi alle bidrar for fellesskapet for å løfte kvinnefotballen. Dette er større enn oss selv, sier Rygg.

Slik svarer VIF

Jens August Dalsegg, markeds- og mediaansvarlig i Vålerenga, sier at de blå takket nei til å spille på Brann Stadion allerede i januar.

– Vi sendte svar til NFF 25. januar. Så har ikke vi hørt noe mer på en-to-tre måneder. Brann fikk beskjed fra NFF først nå... Vi ble tatt på sengen av dette nå, sier Dalsegg til TV 2.

– Vi må tenke: «Hva stiller oss best mulig for å ta tre poeng?» Et viktig argument er at vi skal bytte kunstgress på Intility i sommer, og da mister vi treningsbanen vår en periode. Så skal vi spille på to-tre forskjellige underlag i den perioden, og det øker skaderisikoen. Derfor ville vi spille på kunstgress mot Brann.

– Brann er skuffet over at dere ikke vil være med på å løfte Toppserien med en slik kamp, og synes underlaget er et rart argument. Hva tenker du om det?

– Vi skjønner at Brann ønsker å skape folkefest, men i denne omgangen, så veide det sportslige tyngst. Vi har fokus på oss selv, og man må gjerne kalle det kynisk, men vi lukker ikke døren for å spille på Brann Stadion i fremtiden. Totalvurderingen i januar gjorde at vi sier nei.

Kommunikasjonssvikt

Rygg bekrefter at Brann ikke fikk beskjeden om Vålerengas avslag i januar før torsdag.

– Det vi har hørt er at VIF ga beskjed i januar, men den beskjeden har ikke vi fått. Da hadde vi jo gjort alt vi kunne for å snu det og ikke bygget opp til folkefest, sier en oppgitt Rygg.

Rygg sier at det er Rune Pedersen, seksjonsleder turneringsadministrasjon og arrangement, som har hatt dialogen mellom klubbene.

Pedersen har ikke besvart TV 2s henvendelser.