Siri Kristiansen blir ny programleder i «Huskestue»

– Dette er tull, tenkte jeg da TV 2 tilbød meg jobben, sier Siri Kristiansen (43).

Hun blir nemlig ny programleder for «Huskestue».

– Det skjer aldri at det man drømmer om blir virkelig. Samtidig tenkte jeg at dette er perfekt. Dette blir bra. Og, ikke minst, takk og lov for at Dag Otto og Kristian blir der sammen med meg.

Kristian Ødegård (48) har ledet «Huskestue» gjennom syv sesonger. Nå tar han plass ved siden av Dag Otto Lauritzen (65) som stødig lagkamerat.

TRIO: Kristian Ødegård og Dag Otto Lauritzen skal bli lagkamerater når Siri Kristiansen tar over som «Huskestue»-programleder. Foto: TV 2

Siri Kristiansen har lang fartstid fra radioprogrammer som «Siri og de gode hjelperne» og «Lørdagsrådet». Hun har vært å se i en rekke TV 2-programmer som «Kompani Lauritzen» og «Skal vi danse», og gjestet selv «Huskestue» i 2016.

– Jeg gleder meg til å sitte med svarene, føle meg smart, få lede andre gjennom galskapen. Og til å henge med fine, morsomme folk, og få leke litt igjen, sier Kristiansen om den nye jobben.

Ødegård og Lauritzen skal sammen konkurrere mot to andre middels intelligente kjendiser, å svare på spørsmål om ting man strengt tatt burde vite noe om.

– Seerne kan forvente mye av det samme som før, en god miks av å være fjollete og en dose alvor. Morsomme kostymer og diverse straffemetoder, fortsetter Kristiansen.

Programredaktør i TV 2 Kathrine Haldorsen er glad for at Kristiansen har takket ja til å være ny programleder for det populære TV 2-programmet.

– Vi er veldig glade for at Siri Kristiansen har takket ja til å være ny programleder i «Huskestue». Hun er kjapp og morsom i replikkene, samtidig som vi får en helt ny dynamikk i studio nå som Dag Otto og Kristian blir et team som skal konkurrere mot et annet lag. Vi lover både latterbomber og andre eksplosiver, og ikke minst, mye gøy, sier Haldorsen.

Den nye sesongen av «Huskestue» kommer på TV 2 Play 3. juni og på TV 2 15. august.