Det er fredag ettermiddag. Jeg har akkurat sendt av gårde den siste jobbmailen, og er klar for å la helgestemningen synke inn.

Utenfor døren skimter jeg en fantastisk grønnfarge som glitrer sammen med solen. Og ikke bare det: Det er meldt blå himmel og opp mot 20 grader de neste dagene!

Allerede før jeg setter meg i førersetet er smilet på plass. Solo-boksen er iskald og spillelisten med Dire Straits er klar.

Reisefølget er helt nye Mercedes E450 Cabriolet – et svært sjeldent syn på norske veier.

Det er noe eget å kjøre cabriolet i 20 grader og sol. Legg merke til den dype gørnnfargen.

Det oser klasse

Før jeg starter rekkeseks-motoren, må jeg kjapt innom designet og uttrykket på bilen. FOR en fargekombinasjon!

Emerald green heter lakken. En ganske dyp og «edel» nyanse, men med masse «metallic-spor», som gjør at bilen glinser som et åpnet hav når solen treffer den.

Brunt stofftak (som jeg heldigvis ikke får bruk for) synes jeg står ekstra fint mot den litt dype grønnfargen. Interiøret gjør det hele komplett. Her oser det klasse, med lyst treverk og sort skinn.

Designet for øvrig er nokså nedtonet. Dette er ikke en cabriolet som skriker «se på meg!». Den heller mer mot det majestetiske. Altså, jeg hadde ikke fått sjokk om jeg så denne med "A-1" mellom skiltrammene og en 85 år gammel mann bak rattet.

Vakker bil – som kan løse et stort samfunnsproblem

Et herlig snerr fra pottene

Mercedes er gode på detaljer og finish. Bare startknappen er et vakkert element. Enda hyggeligere blir det når du fyrer opp seks bensinmatede sylindre på rekke.

I comfort-modus hører du den omtrent ikke. Men jeg lover deg at det klassiske rekkeseks-snerret inntreffer så fort du ruser motoren på rundt 3000 omdreininger.

Mercedes har hentet ut 367 hk og 500 Nm fra motoren. Det er et mildt sagt hyggelig utgangspunkt før jeg tusler av gårde – i retning Sverige og eksotiske Charlottenberg.

Bilen er registrert for fire, men plassen i baksetene er mildt sagt begrenset...

Grillribbe fra Rema 1000

Det er ingen tvil om at været bidrar positivt, men følelsen av å kjøre cabriolet er helt spesiell. Hele kjørefølelsen forsterkes gjennom alle sanseinntrykkene.

Du kjenner vinden i håret og hører lyden fra både fugler og turboer som plystrer vakkert i kor. Jeg kan dessuten lukte hva nabolaget spiser til middag. Eimen fra Rema 1000s grillribbe er ikke til å ta feil av. Du blir seriøst sulten av å kjøre cabriolet.

Ute på veien er det tydelig at Mercedes har prioritert de komfortable kjøreegenskapene. Selv om bilen byr på 367 hk, er den ikke spesielt sportslig av den grunn. Og det er helt greit.

Dette er ikke bilen du jager gjennom svingene. I stedet nyter du luksusfølelsen og det faktum at du hele tiden har et solid kraftoverskudd. Forbikjøringer går som en lek.

Vi tar et stopp innom Vestmarka i Eidskog kommune, før harryhandel i Sverige og Charlottenberg står for tur.

Luft-skjerf

At Mercedes har et sterkt fokus på komfort, bekreftes når jeg kjører takløst i 110 km/t på motorveien. Det er helt uproblematisk og støynivået er nesten overraskede lavt.

Skulle det bli småkjølig, leverer varmeapparatet så det holder. I tillegg er det varme i seter, dørhåndtak og midtarmlene.

Takket være Air scarf eller «luft-skjerf», trenger du heller ikke bekymre deg for stiv nakke eller forkjølelse. Aktiverer du denne, blåser det varm luft ut fra nakkestøtten. Genialt!

Du får litt yacht-følelse om bord i E450 Cabriolet.

Dyr og tørst

Med et så høyt komfortnivå som E450 Cabriolet leverer, får du bare lyst til å bli sittende bak rattet.

Med solen stekende i pannebrasken, massasje i setet og Dire Straits på et klokkerent og fyldig Burmester-anlegg, frister det stort å bare kjøre nedover Europa og cruise langs den franske rivieraen.

Det som kan stoppe deg er imidlertid skyhøye bensinpriser og at 3-literen til Mercedes er nokså glad i god drikke. Ved småaktiv kjøring må du regne med rundt 1,2-1,3 liter/mil.

Dessuten koster moroa en god slump også. Startprisen er rett over 1,1 millioner kroner. Med ekstrautstyr som luftfjæring, varmekomfort-pakke, Burmester og AMG-pakke, lander vi på 1.461.905 kroner.

Du kan få en splitter ny E-Klasse Cabriolet fra 935.000 kroner. Men da må du klare deg med 2-liters bensinmotor på 258 hk.

Eksotisk harry-tur

Men om vi ikke skal til Rivieraen, settes kursen i alle fall til utlandet. Turen til Charlottenberg i Sverige har aldri føltes mer eksotisk en dette.

Ok, det mangler kanskje litt palmesus og lukten av Middelhavet. Men når dette er det eneste jeg savner, i Charlottenberg (!), sier det litt om godfølelsen en cabriolet gir deg.

Jeg tar med meg et brett Cherry-Cola og et kilo ost hjem igjen til Oslo. Labert innkjøp, men det bekrefter i alle fall at selve reisen noen ganger er målet...

Mercedes E450 Cabriolet Motor og ytelser: Motor: 3-liter rekkeseks bensin

Effekt: 367 hk / 500 Nm

0-100 km/t: 5,2 sekunder

Toppfart: 250 km/t

Forbruk: 0,85-0,93 liter/mil Mål, vekt og volum: L/B/H: 483, 186, 143 cm

Vekt: 2.040 kg

Bagasjerom: 285 - 360 liter Pris fra: 1.118.000 kroner Pris testbil: 1.461.905 kroner

