Anklages for overgrep igjen – risikerer forvaring

Påtalemyndigheten åpner for at en serieovergriper fra Telemark må dømmes til forvaring etter at han på nytt er tiltalt for overgrep mot mindreårige gutter.

– Bakgrunnen for at vi tar forbehold om forvaring, er alvorligheten i forholdene og at han er tiltalt for gjentatte seksuelle overgrep mot barn, sier konstituert statsadvokat Karl Kristian Nordheim til TV 2.

Telemarkingen i 50-årene er godt kjent av politiet fra før. Blant annet er han tidligere dømt for flere overgrep mot sin egen sønn.

Etter å ha sonet denne dommen dro mannen til Gambia høsten 2010.

I samme tidsrom mottok norsk politi to anmeldelser mot ham. Det er disse forholdene han nå er tiltalt for. De gjelder:

Gjentatt seksuell omgang med en da fem år gammel gutt i tidsrommet juni til november 2009. Overgrepene skjedde ifølge tiltalen i en bil, en campingvogn og på danskebåten. Mannen skal også ha truet med å skade guttens familie dersom han ikke fikk det som han ville.

Beføling av en annen gutt ved flere anledninger på sommeren og høsten 2010.

I fangeopprør

Årsaken til at han først nå er tiltalt for de påståtte overgrepene tilbake i 2009 og 2010, er at han har sittet i fengsel i Gambia.

Da norsk politi ble kjent med de nevnte sakene i Norge og fant ut at han hadde forlatt landet, tipset de myndighetene i Gambia. Han ble også internasjonalt etterlyst.

Det førte til at lokalt politi slo til mot en adresse på Gambias vestkyst. I boligen fant de nordmannen sammen med seks mindreårige barn. I tillegg fant de et minnekort med bevismateriale.

BODDE HER: Huset telemarkingen bodde i ligger i Banjul i Gambia. Foto: Tore Meek / NTB

Norsk politi har ikke fått tak i dommen som mannen fikk i Gambia, men slik TV 2 forstår det, ble han domfelt for overgrep mot flere barn i det afrikanske landet.

Etter noen måneder i fengsel åpnet en dommer i Gambia for å løslate ham mot en kausjon på 11.000 norske kroner, men etter å ha snakket med norsk politi snudde dommeren og stanset løslatelsen.

Mens nordmannen satt i varetekt, var han innblandet i et fangeopprør i det beryktede Mile Two Central-fengselet i Banjul.

Hevdet sin uskyld

Fangene skal ha gjort opprør mot elendige soningsforhold. De krevde mer luftetid, bedre medisinsk hjelp, bedre sanitære forhold og bedre mat.

Fangene klagde også på at de ble sittende altfor lenge før de fikk sine saker opp for retten.

I løpet av varetektsperioden ga nordmannen et intervju til Aftenposten. Der bedyret han sin uskyld knyttet til siktelsen som gjaldt overgrep mot seks barn.

– Det er ikke sant. De har ingen beviser mot meg. Jeg har aldri gjort noe galt her i Gambia. Denne saken handler ikke om Gambia. Den handler om et brev som norsk politi sendte via internett til Gambia. Derfor ble jeg arrestert. Ingen har anmeldt meg, de har ingen sak, sa han i intervjuet i 2012.

MANGEÅRIG FORSVARER: Advokat Sigurd Klomsæt avbildet da han besøkte sin fengslede klient i Gambia i 2011. Foto: Tore Meek / NTB

Men det var retten uenig i. Etter to år i varetekt ble han i desember 2012 dømt til fengsel for overgrep mot flere av guttene som var på rommet hans. De var mellom tre og ti år gamle.

I 2018 meldte flere gambiske medier at nordmannen var blitt benådet, men noen dager senere kom kontrabeskjeden: Etter sterke protester ble benådningen trukket tilbake.

Han ble etter hvert løslatt og kom i fjor sommer hjem til Norge. Da ble han pågrepet av politiet og satt i varetekt.

Nå er altså tiltalen etter de påståtte overgrepene i 2009 og 2010 klar.

Har avhør på video

Mannens forsvarer, advokat Sigurd Klomsæt, ønsker ikke å kommentere hvordan mannen stiller seg til anklagene.

Bistandsadvokat Gunhild Bergan ønsker ikke å kommentere saken.

Det er ikke besluttet når saken kommer opp for Oslo tingrett.

I retten vil det bli spilt av dommeravhør som ble gjort med de fornærmede guttene i tiden etter at sakene deres ble anmeldt. Det er også lagt opp til at de skal forklare seg i retten.

To rettsoppnevnte sakkyndige skal også forklare seg rundt sine vurderinger av mannen.

– De har gjort en vurdering av han, blant annet om den eventuelle risikoen for at han vil begå nye straffbare handlinger, sier konstituert statsadvokat Nordheim.