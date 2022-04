Pilotens uvane sendte 66 personer i døden

Da et fly fra EgyptAir styrtet i 2016, ble det spekulert i om det skyldtes et terroristangrep eller en brann om bord i flyet. Nye rapporter viser den endelige årsaken til ulykken.

Flyet fra EgyptAir styrtet på vei fra Paris til Kairo i mai 2016. Alle de 56 passasjerene og ti ansatte om bord døde i ulykken.

Hendelsen har blitt undersøkt i flere år etter styrten, og nye rapporter viser at en av pilotene er årsaken til at flyet startet å brenne og til slutt styrtet. Flyet havnet mellom den greske øya Kreta og Egypt.

Det var The New York Post som først omtalte saken.

Sigarett førte til brann

Bureau of Enquiry and Analysis for Civil Aviation Safety (BEA) konkluderer i en ny rapport at en av pilotene røyket en sigarett fremme i cockpiten, som skal ha hatt stor betydning for ulykken.

I 2016 var det fortsatt lov for piloter i EgyptAir å røyke om bord i flyet, men det lakk fra en av oksygenmaskene i cockpiten. Det gjorde røyken problematisk.

FLYRESTER: Bildet viser deler av flyet som er funnet etter at det krasjet. Flyet skal også ha sendt varsler om røyk om bord før det styrtet. Foto: HO / AFP

Da piloten skulle ta seg en sigarett midt under flyvningen, antente den oksygenlekkasjen og startet en brann om bord – noe som førte til at de styrtet.

Det var passasjerer fra Frankrike, Egypt, Irak, Canada og England om bord.

BEA jobber med å granske luftfartsulykker og utvikler sikkerhetsanbefalinger basert på kunnskapen de får gjennom etterforskningen.

Hevdet det var terrorangrep

Kort tid etter flystyrten i 2016, konkluderte egyptiske myndigheter med at flyet styrtet på grunn av et terroristangrep.

De hevdet at det var funnet spor av eksplosiver på passasjerene, men flere tvilte på at disse opplysningene var riktige.

I 2018 gikk BEA ut og sa at flyet hadde styrtet på grunn av en brann om bord. Denne informasjonen hentet de inn basert på analyse av data fra flyets «svart boks»-opptaker.

«SVART BOKS»: En lydopptaker fra flyet, kalt «svart boks», ble funnet i sjøen etter et søk. Den hadde lydopptak fra cockpiten. Foto: HO

Opptakeren ble funnet av den amerikanske marinen i havet nær Hellas, men på dette tidspunktet sa ikke etterforskerne noe om hva som var årsaken til brannen om bord.

I mars i år bekreftet derimot BEA at det hadde lekket oksygen ut fra en av oksygenmaskene i cockpiten kort tid før flyet krasjet. Etterforskerne beskriver lyden av oksygen fra «svart boks»-opptakene som hvesende.

Oksygenmasken hadde blitt skiftet ut tre dager før flyturen, og det var en feil på den. Ventilen på masken var satt til «nødposisjon» – noe som kan ha ført til en lekkasje.

EIENDELER: Her er en samling med private eiendeler til passasjerene som var om bord. Gjenstandene ble funnet i havet der flyet styrtet. Foto: HO / AFP

En menneskelig feil

Flyulykken som førte til 66 dødsfall er for tiden en pågående drapssak i lagmannsretten i Paris, og den nye rapporten på 134 sider har blitt lagt frem for domstolen.

Egypt vil ikke gi sin rapport etter flykrasjet, og mener BEA sitt først funn i 2018 var feil. Egyptiske myndigheter har nå blitt anklaget for å unnlate å samarbeide i etterforskningen av ofrenes familier.

Advokat Antoine Lachenaud, som representerer en 26 år gammel passasjer som døde i krasjet, hevder at den nye rapporten viser at krasjet skyldes en menneskelig feil.

Lachenaud stusser også over hvorfor advarsler har blitt ignorert systematisk, og sier at krasjet ikke kan skyldes tilfeldigheter.