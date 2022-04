Molde-kapteinen med kontroversielt forslag til cupfinale-endring

– En cupfinale skal spilles om sommeren, er den klare meldingen fra Molde-kapteinen.

Denne uka har han og lagkameratene forberedt seg til å møte Bodø/Glimt til kampen om kongepokalen 2021 på Ullevaal søndag.

På grunn av pandemien ble de fire siste rundene av det som skulle vært fjorårets norgesmesterskap flyttet til i år.

– Jeg synes dette er veien å gå i fortsettelsen også. Forsesongen er lang, så da har det vært fantastisk å spille kamper som betyr noe før serien startet, sier han til TV 2 når vi møter ham på treningsfeltet Lubbenes.

Unormal følelse

I stedet for å trene på kunstgresset på Aker stadion denne uka har øktene blitt flyttet til en grønn og fin gressmatte i utkanten av Molde sentrum, slik at de er forberedt på det underlaget som venter på nasjonalarenaen.

– Hvis cupfinalen legges til denne tiden av året, kan supporterne gå på kamp i t-skjorte og dermed slippe å sitte iskald på tribunen i minusgrader. Det har jeg gjort mange nok ganger selv, sier Wolff Eikrem - som aldri har spilt en cupfinale, men vært fire ganger på Ullevaal som MFK-supporter.

– Så du vil ha finalen på dette tidspunktet i fortsettelsen også?

– Absolutt, men dette er min personlige mening. Da kan vi spille kvart- og semifinalen før serien starter og så kan finalen spilles på sommeren, svarer 31-åringen.

Søndagens finale blir den første på nesten tre år, etter at 2020-utgaven av cupen ble avlyst på grunn av korona. Cupfinalen har en lang tradisjon for å bli spilt på tampen av sesongen. De tre siste utgavene har faktisk blitt avsluttet så sent som i desember.

– Det føles litt unormalt at vi driver og forbereder oss til cupfinalen på denne tiden av året, det må jeg innrømme, sier MFK-trener Erling Moe.

– Men det betyr at vi har en start på sesongen som virkelig betyr noe. Alle her gleder seg, og så må vi huske på at det ikke er mange som får anledning til å kjempe om et cupgull i løpet av en lang karriere, fortsetter han.

CUPHELT: Magnus Wolff Eikrem sendte Molde FK til Ullevaal med to scoringer i 3-0-seieren over Strømsgodset i semifinalen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Positiv til Wolff Eikrem-idé

Ideen til Wolff Eikrem om å flytte cupfinalen til sommeren møtes med interesse hos Norges Fotballforbund, som holder alle muligheter åpne.

– Det vi kan si er at det er tanker om å revitalisere cupen. Det vurderes en permanent omlegging fra 2024, sier Nils Fisketjønn, leder av konkurranseavdelingen hos NFF.

Han vil ikke si noe mer om hva den "permanente omleggingen" innebærer. Men Fisketjønn forteller at også neste år vil cupfinalen bli spilt innen utgangen av mai, ettersom man heller ikke denne sesongen rekker å komme i havn med alle rundene før jul.

Selv om de to cupfinalelagene har vært litt i tottene på hverandre de siste dagene, får Wolff Eikrem støtte i dette forslaget fra nord.

– Jeg har ikke tenkt så mye på det, men det er jo fint at det er litt varmere i været. Gresset på Ullevaal har ikke alltid vært så fint i november heller, men nå i mai tipper jeg den er fin. Så tror jeg det er litt enklere å dra publikum enn når det er kaldt i november, så jeg støtter Magnus i den, sier Glimts Ola Solbakken.

Selv om det ikke blir utsolgt på Ullevaal i morgen, kongefamilien har meldt avbud og de to cupfinalelagene har sagt nei til den tradisjonelle banketten i hovedstaden etter kampen, er det likevel nok av grunner til å glede seg.

– Vi er vant til at dette er siste kamp i året og at det bygges opp til at dette er en skikkelige gulrot, så det er en litt annen følelse nå, sier Martin Linnes.

– Men jeg håper at vi og supportene klarer å snu om og at vi er skikkelig klar på søndag, legger han til.

Første MFK-finale siden 2014

KLAR FOR HATTRICK: Martin Linnes (t.v) har to cupgull med Molde FK. Og er klar for et tredje. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

I og med at Etzaz Hussain sannsynligvis er ute med skade på søndag, er Linnes den eneste av spillerne som har spilt cupfinale for Molde FK før, noe som endte med cupgull i både 2013 og 2014.

– Jeg får forsøke å spre litt av den erfaringen utover resten av gruppen. Alt koker ned til én kamp og alt handler om dagsform og det man klarer å få ut der og da. Så er det selvsagt litt ekstra med rammene rundt - og det å komme til Ullevaal - som gjør det større enn en vanlig kamp, sier Linnes.

Selv om Wolff Eikrem ikke har spilt en finale, så har han likevel ett cupgull, fra 2013. Da spilte han de tidlige rundene før han ble solgt til Herenveen.

– Det ligger en pokal hjemme, men da var jeg jo ikke så involvert. Jeg har vært på fire finaler som supporter. Det har vært noen veldig store dager. Og én utrolig tøff en. Det blir artig å spille og ikke være supporter denne gangen, sier MFK-veteranen, som scoret to mål i 3-0-seieren over Strømsgodset i semifinalen.