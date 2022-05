Vi er nå midt i sesongen for dekkskift. Noen setter bort jobben – mens andre gjør den selv. Det å skifte dekk på bilen er i utgangspunktet en ganske ukomplisert jobb. Men her som med så mye annet: Du bør vite hva du driver med.

For det kan gå galt – og da kan det gå skikkelig galt!

Det siste kan Brooms bilekspert Benny Christensen underskrive på. Han har mange år bak seg i verkstedbransjen og har hatt flere kunder som slukøret kom med bilen etter at hjulskiftet ikke hadde gått heeelt etter planen.

Veldig dyrt

– Klassikeren var og er de som ikke etterstrammer mutterne. Som regel går det bra, men i noen tilfeller sitter de ikke godt nok. Så skrur de seg ut – og plutselig ruller bilen din på bare tre hjul. Hva som skjer da, er jo ikke så vanskelig å tenke seg, sier Benny.

– Det blir dyrt?

– Ja, som regel blir det dyrt, ofte også veldig dyrt. Jeg har også vært borti de som bruker feil muttere eller setter dem på feil vei. Det kan også gå riktig ille. En annen klassiker er feil bruk av jekken, forteller Benny.

Kom med kranbil

Akkurat det forteller han mer om i ukens episode av Brooms podcast, BroomPodden. Vi kan røpe så mye at utgangspunktet var en splitter ny Mercedes som ble tauet til verkstedet av kranbil. Eieren hadde brukt alle sparepengene sine, og litt til på Mercedesen. Så ville han spare litt penger på å gjøre hjulskiftet selv. For å si det slik: Det ble et særdeles kostbart hjulskift …

Hva som skjedde, forteller Broom-Benny om i videoen over.

