Avviser at Haalands agent Mino Raiola er død

Reporteren Tancredi Palmeri, som jobber for beIN Sports og tidligere har jobbet for CNN og Gazzetta dello Sport, meldte først torsdag ettermiddag at Raiola var død på på Twitter. Etterpå meldte flere andre medier det samme.

Så kom kontrabeskjeden om at Raiola er i live, men at han er kritisk syk.

– Jeg er opprørt over telefonsamtalene fra liksom-journalister, som spekulerer på om en mann som kjemper for sitt liv, sier legen Alberto Zangrillo til den italienske avisen La Repubblica.

Det ble også lagt ut en melding på Mino Railos Twitter-konto.

– Nåværende helsestatus for dem som lurer: Forbannet etter at de tar livet av meg for andre gang på fire måneder, står det.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate. — Mino Raiola (@MinoRaiola) April 28, 2022

Mino Raiola er en av fotballverdenens mektige agenter, og han representerer superstjerner som Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic og Erling Braut Haaland.

Nederlandske NOS har snakket med en nær samarbeidspartner av Raiola. José Fortes Rodriguez, agentens høyre hånd, opplyser til den nederlandske rikskringkasteren at Raiola er i en dårlig forfatning, men at han ikke har dødd.

– Falske nyheter

Da VG tok kontakt med Raiolas agentbyrå tok en ikke navngitt kvinne telefonen og svarte:

«It is all fake news, there are many people calling us, so I have to hang up.»

På nytt spørsmål om han er død var svaret igjen:

«It is fake news.»

I begynnelsen av januar ble det kjent at Mino Raiola ble fraktet til sykehus med akutt sykdom. Agenten ble operert, men ifølge sjefslegen Alberto Zangrillo og agenten selv var dette en planlagt operasjon.

– En operasjon har vært planlagt i en tid, sa Zangrillo til Gazzetta dello Sport den gang.

Startet som pizzabaker

Før agentkarrieren jobbet Raiola i familiens pizzeria i Nederland og var tolk (behersket sju språk) da Dennis Bergkamp ble solgt fra Ajax til Inter i 1993. I samme slengen snek han til seg fotokopier av Bergkamps kontrakt og dermed verdifull kunnskap til å starte opp sitt eget agentfirma kort etter.

Raiolas første markante handel var Pavel Nedved i 1996. Siden det gikk det bare oppover i agentkarrieren.

Da han sikret seg en ung Zlatan Ibrahimovic som sin klient, ble Raiola etterhvert verdenskjent. De fant tonen nesten umiddelbart og 'fartet rundt til en rekke toppklubber. Svensken har flere ganger uttalt seg om hvor viktig agenten var for angriperens karriere.

Etter Zlatan fikk han klienter som Mario Balotelli, Paul Pogba, Gianluigi Donnarumma, Matthijs de Ligt, Marco Verratti, og for bare noen år siden innledet han samarbeid med Erling Braut Haaland.

Selv om Raiola ikke alltid var like godt likt av klubbledere og managere i de største klubbene i Europa, elsker klientene ham.

Raiola ble født i Italia, men vokste opp i Nederland. Selv om han tjente store summer i løpet av sin agentkarriere, var han aldri opptatt av å vise frem sin rikdom. Dress og slips var ikke noe for ham. T-skjorte og treningsbukser var det Raiola hyppigst ble avbildet i og var hans favorittantrekk.

Ifølge økonomimagasinet Forbes har Raiola en formue på 84,7 millioner dollar i 2020.