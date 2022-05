Tror McCarthy slipper unna med «blank løgn» om Trump-lydopptak

Mange i USA var rasende på daværende president Donald Trump etter at hans tilhengere gikk til angrep på Kongressen i USA 6. januar 2021. Fem personer mistet livet.

Trump ble stilt for riksrett, men frifunnet takket være nesten unison støtte hos partifellene sine.

Nå er det blitt veldig tydelig at den støtten ikke var så unison de aller første dagene etter den sjokkerende hendelsen.

I en fersk bok fra New York Times-reporterne Jonathan Martin og Alexander Burns, avsløres det at partiets leder i Representantenes hus, Kevin McCarthy, i en samtale med andre politikere 10. januar 2021 uttalte at Trump måtte fjernes.

– Blank løgn

McCarthy benektet i forrige uke dette og kalte påstanden «fullstendig feil».

– Det er en blank løgn, konstaterer Eirik Løkke i Civita overfor TV 2.

«Det kommer ikke som noen overraskelse at media er besatt av å gjøre alt de kan for å fremme en liberal agenda … Hvis disse reporterne var interessert i sannheten, hvorfor ba de meg først om kommentar etter at boken var ferdig?» skrev McCarthy på Twitter.

My statement on the New York Times pic.twitter.com/PWi2WkoWzh — Kevin McCarthy (@GOPLeader) April 21, 2022

Så publiserte New York Times et lydopptak fra samtalen 10. januar 2021.

Opptaket bekreftet at McCarthy hadde sagt at Trump burde gå av som president.

«La meg være veldig tydelig overfor dere alle sammen, og jeg har også vært veldig tydelig overfor presidenten: Han bærer ansvaret for sine ord og handlinger. Ingen «om» eller «men». Jeg spurte ham personlig i dag: Har han ansvar for det som skjedde? Har han dårlig samvittighet for det som skjedde? Han svarte at han har litt av ansvaret for det som skjedde og han er nødt til å erkjenne det», sier McCarthy i lydopptaket.

– Man skal alltid ha et kritisk blikk på hva politikere sier, men dette var direkte løgn fra McCarthy. En Putin-aktig løgn. Det sier mye om troverdigheten til hans, konstaterer Løkke.

Godsnakket med Trump

Onsdag ble McCarthy tatt imot med stående applaus under et lukket møte for Republikanerne i Representantenes hus, ifølge The Washington Post.

Minoritetslederen har jobbet hardt for å sno seg unna alle mulige konsekvenser av lydopptaket. Han har uttalt at kommentarene hans var del av «en samtale om scenarier» og godsnakket med Trump selv.

Trump skal ha tilgitt McCarthy.

– Det er ikke spesielt overaskende. Trump lyver så ofte selv at det ikke er lett å holde tellingen. Det som betyr noe for Trump, er at McCarthy har vist at han er villig til å underlegge seg Trumps vilje, sier Løkke til TV 2.

Civita-rådgiveren tror ikke fadesen har ødelagt McCarthys politiske fremtid. California-representanten skal ha ambisjoner om å bli speaker i Huset etter høstens valg.

Løkke tror han har en god sjanse for å bli det, forutsatt at Republikanerne vinner flertall i kammeret.

– Sånn som det ser ut nå, ja.

– Det at McCarthy har løyet, har mindre betydning for basen til Republikanerne, og for de viktigste støttespillerne i Kongressen. De prøver å underspille dette. McCarthys politiske fremtid virker å være trygg, avslutter Løkke.