Marna Haugen åpner opp om skilsmissen: – Vi innså at det var kjørt

I fjor høst kom det frem at influenser Marna Haugen (40) og komiker Ørjan Burøe (47) hadde bestemt seg for å gå hver til sitt etter 18 år sammen.

Under bloggernavnet Komikerfrue har Haugen delt raust fra egne oppturer og nedturer i livet. Kjendisparet har også vært med i flere sesonger av TV 2-serien «Bloggerne».

SKILLES: Marna Haugen og Ørjan Burøe skilles etter 18 år sammen. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Har gått til psykolog og coach

Selv om Haugen og Burøe har valgt å gå fra hverandre, kommer de fortsatt til å være delaktige i hverandres liv.

– Vi skal jo være foreldre sammen resten av livet. Vi innså begge to at det var kjørt for oss. Vi har forskjellige behov i livet, og da må vi bare gjøre det beste ut av det.

– Det er det jeg alltid gjør, det er mitt mantra her i livet, forteller Haugen.

Den tidligere missedronningen forteller at hun har tatt flere grep for å få det bedre med seg selv, og for å takle den pågående skilsmissen.

– Jeg har gått til psykolog, jeg har gått til coach og gjort meg noen erfaringer rundt «hvorfor reagerer du sånn, hva gjør det med deg, og hva kan du lære av dette?»

– Det er noe med det å anerkjenne at livet suger av og til, og det må det bare få lov til å gjøre. Det finnes ikke noe « quick fix». Av og til må man bare føle seg gjennom det, og bare være i den situasjonen i påvente av at ting skal bli bedre, for det blir alltid bedre, sier Haugen.

Viktig å være ærlig med barna

Burøe og Haugen har to barn sammen, og Haugen mener barna ikke trenger å vite alt, men at det er viktig at de opplever foreldrene som ærlige.

– Man kan ha det ille, men man skal ikke la det gå utover de små. Det er fint for barn å se at foreldre har følelser, men de skal jo også se at de klarer å reise seg på bena og gjøre noe bra ut av situasjonen.

– Jeg tenker at den jobben jeg har gjort for meg selv, har jeg ikke gjort bare for meg, jeg har også gjort det for dem, sier Haugen.

Det tidligere kjendisparet har levd et svært offentlig liv, og har flere ganger åpnet dørene for media rundt både frieri, bryllup og fødsler.

– Har du angret på at du åpnet den døren?

– Nei. Den tanken tror jeg ikke har slått meg. Jeg elsker jo det jeg gjør. Jeg er utdannet hudpleier og negledesigner, og har hatt god jobb der, også har jeg hele tiden eskalert i karrieren og nådd sånne toppunkt, men så er jeg ikke fornøyd med å være der.

– Jeg vil alltid mer, jeg vil alltid videre og oppnå nye ting. Jeg har alltid vært en skaper, og i det universet jeg har skapt meg nå, så kan jeg skape nesten det jeg vil. Jeg ånder og lever for det jeg gjør, forteller Haugen.

ÆRLIG: Selv om man kanskje ikke deler alt med egne barn, mener Marna Haugen at det er viktig at de opplever foreldre sine som ærlige. Foto: Maiken Amanda Brennås.

Avslører planene for fremtiden

– Hvordan ser du for deg at livet ditt blir fremover?

– Først skal jeg lande, for nå har det vært veldig kaotisk lenge. Og så har jeg en del prosjekter jeg gjerne skulle ha tatt tak i, som jeg trenger fred og ro i livet mitt til å faktisk gjøre, sier Haugen.

Videre forteller influenseren at hun holder på med flere kunstprosjekter, som hun ikke kan fortelle så mye om enda.

– Jeg har jo en kunstner i meg. Jeg kommer fra en kunstnerfamilie, så jeg har mye der å gjøre. Det er kanskje noe som skjedde etter at jeg fylte 40 år, så blomstret behovet for å ta vare på meg og mitt.

– Kanskje det er fordi ungene har blitt store, så jeg har fått en pause til å kjenne litt etter hva det er jeg trenger og vil, forteller Haugen.

Det tidligere ekteparet kjøpte hus sammen i Ski i Nordre Follo i 2017, og selv om de flytter fra hverandre, har Haugen valgt å bli værende i området.

