«Kunsten å være en dårlig taper»

Å tape er nemlig en kunst de aller beste blant oss gjennom årene har bevist at de behersker langt dårligere enn å vinne.

Nåtiden er intet unntak.

Denne uka er både trener Kjetil Knutsen og kaptein Ulrik Saltnes hos cupfinalist Bodø/Glimt blitt stemplet sutrete og dårlige tapere. Fortjent nok, vil mange mene.

For de av oss som har levd enn stund er det like fristende å trekke litt på skuldrene av bråket.

For Knutsen og Saltnes kan definitivt trøste seg med at de ikke er alene om å være dårlige tapere i norsk idrettshistorie. Spesielt innen fotballen.

I 1994 var to av de største norske trenerlegendene med å sette en unik standard i så måte.

Åge Hareides Molde spilte den gangen på nivå to i norsk fotball. Da de møtte Rosenborg og Nils Arne Eggen til semifinale i cupen, var det Davids kamp mot Goliat.

I 94-sesongen gikk cupens semifinale over to oppgjør.

Og i hjemmekampen på Molde stadion tok Hareides menn i bruk alt de hadde av midler for å stanse den trønderske seiersmaskinen. Etter at nåværende landslagsassistent Kent Bergersen hadde sendt RBK i ledelsen, sørget Tor Gunnar Johnsen og Arild Stavrum for at Molde sensasjonelt vant etter en sterk andre omgang.

I etterkant av kampen haglet det av verbale skyts spillerne mellom. Mini hadde blitt spyttet på av Petter Rudi.

Erik Hoftun beskyldte gamle Molde-kamerater for å bedrive skittent og usportslig spill.

Og Kjetil Rekdal på utlån fra tysk fotball kontret med at RBK-spillerne sutret. Uttalelsene som falt den gangen var langt saftigere enn det man er vant til i dag.

TERGET PÅ SEG EGGEN: Åge Hareide maktet å sette Rosenborg og Nils Arne Eggen ut av spill anført av Ole Bjørn Sundgot og Kjetil Rekdal. Foto: Kjell Herskedal

Da returkampen på Lerkendal endte uavgjort, kulminerte det hele med at Eggen takket Hareide for kampen med den udødelige replikken.

– Dåkk spælt itj fotball. Dåkk spælt rævva fotball.

Oppslagene i avisene ble selvsagt store dagen derpå. Men før de fleste hadde fått åpnet tabloidene, hadde Eggen allerede ringt Hareide fra sin fasttelefon og beklaget oppførselen sin.

Hareide ble i de påfølgende årene en mester på å fyre opp stemningen i kampene mot Rosenborg, noe hans etterkommere i Molde har tatt videre og perfeksjonert.

Men starten på det som i dag kalles et «hatoppgjør» var altså at Nils Arne Eggen ikke tålte å tape.

At han likevel slapp unna med det handler mye om hans sjarmerende personlighet, og evne til å be om unnskyldning og innse egen dumskap.

Dessuten skjedde det på en tid uten sosiale medier, og plattformer der supportere og fans umiddelbart kan gå offentlig ut og kaste bensin på et allerede godt brennende bål.

Men det store spørsmålet blir likevel.

Er man nødt til å være en dårlig taper for å bli en ekstrem vinner?

Ikke nødvendigvis. Men det finnes mange eksempler på at det faktisk er et sammenfall i disse to egenskapene.

I norsk fotballs moderne historie er tidligere landslagskaptein Martin Andresen et godt eksempel på det. Hans vinnerskalle var ekstrem. Og i kampens hete kunne det gnistre så mye råskap ut av øynene hans at hvem som helst kunne bli vettskremt.

Men så snart han gikk av banen var han stort sett alltid høflig, korrekt, og den gentlemannen han aldri var på banen under kamp.

TYDELIG KROPPSSPRÅK: Martin Andresne tar tak i brytsvortene til Jesper Janssonn etter at svensken hadde grisetaklet lagkameraten Eirik Bakke i en seriekamp i 2007. Foto: TV2

Bildet av Martin Andresen (over) som Brann-kaptein vrir brystvortene rundt på Jesper Jansson for å forsvare en lagkamerat er et ikonisk bilde i så måte.

I ettertid har alle disse negative dryppene likevel aldri skygget for storheten i hans karriere som idrettsmann.



Det samme må sies om nasjonale ikon som Petter Northug, Ole Einar Bjørndalen, Bjørn Dæhlie og Thomas Alsgaard.

Ingen av disse var spesielt glad i å tape.

Og Petter Northug humrer nok godt når han leser at Kjetil Knutsen får krass kritikk for at han ikke stiller opp i én til én-intervjuer med alle journalistene etter kamp.

Northug var best i verden på ski. Men han var også verdensmester i å passere en intervjusone uten å si et eneste ord – eller veksle et blikk med flokken av pressefolk som til en hver tid fotfulgte han.

RØMTE FRA MEDIA: Petter Northug jr. strøk til skogs, og snakket ikke med en journalist på dagevis etter skuffelsen på duathlon under i OL 2010. Han ble beskyldt for å mangle folkeskikk og være sutrete. Foto: Cornelius Poppe

Det er også mange journalister som har frosset seg halvt i hjel etter at Ole Einar Bjørndalen og Thomas Alsgaard har gått dårlige skirenn. Begge var kjent for å ta seg en runde i skogen for å kjøle ned den verste skuffelsen - FØR de eventuelt tok seg tid til den ventende pressen.

Å intervjue sjakkgeniet Magnus Carlsen etter et tapt parti er heller ingen enkel øvelse. Hvis man i det hele tatt slipper til.

Poenget er.

Er mann skrudd sammen for å være best mulig rustet til å vinne, så er det fort at det blir en feilkobling i evnen til å takle nederlag.

Så kan vi igjen spørre oss. Er det egentlig så galt at det er sånn? Kan vi ikke bare akspetere at ekstreme vinnere også er dårlige tapere?

Uansett om man svarer ja, eller nei på disse spørsmålene, så vil nok menneskers behov for å beundre enere og måle seg mot det beste aldri ta slutt.

Den som er nummer to vil alltid strekke seg for å vippe nummer én ned fra tronen. Og i den kampen vil følelsene og adrenalinet noen ganger ta fullstendig overhånd. Det ligger på mange måter i idrettens natur.

Og det må vi nesten bare leve med.

STAKK FRA KONGEN: Ola By Rise er en mild og snill fyr. Men i 1990 stakk han fra premieutdelingen med Kongen da RBK tapte finalen. Foto: Morten Holm

Før cupfinalen i helgen er det kanskje greit å minne om finalen i 1990 da hedersmannen Ola By Rise mistet det helt.

Rosenborg var gigantiske favoritter mot Strømsgodset. Men en tabbe fra Ola By gjorde at drammenserne tok seieren fra lamslåtte trøndere. Rosenborgs keeper var så skuffet at han gikk rett i garderoben uten å hilse på Kong Olav.

Det ble skandaleoverskrifter. Og By Rise måtte legge seg paddeflat i etterkant. Tilgitt ble han også.

For gode mennesker kan også være dårlige tapere. Det blir vi minnet om etter hver eneste cupfinale.

Årets blir neppe noe unntak.

Særlig hvis et av lagene skulle vinne med «rævva fotball».