Athletics og Atléticos felles historie – inspirert av Titanic

Klokken fire om ettermiddagen den 8. april 1903, på Hipodroma de la Castellana i Madrid, ble finalen i den aller første utgaven av «Campeonato de España de Clubes», som senere skulle bli Copa del Rey, spilt.

Finalen skulle avgjøres mellom Madrid FC (i dag Real Madrid) og Athletic Club de Bilbao. Det ingen visste da var at denne kampen ville være grunnlaget for stiftelsen av en ny fotballklubb: Atlético de Madrid.

Madrid FC tok initiativet tidlig i kampen og ledet 2-0 før sidebyttet. På tribunen ble det feiret som om seieren allerede var sikret – noe som såret Athletic-kaptein Juan Astorquias stolthet.

Han holdt da en episk tale for lagkameratene som endte med ordene «Por el Athletic y por Bilbao!» – for Athletic og for Bilbao!

Så var det en helt annen Athletic som kom ut på banen. 45 minutter senere hadde de baskiske krigerne vunnet kampen 2-3 og ble dermed de første spanske cupmesterne.

Det var mer enn 5000 tilskuere på tribunen, blant dem en gruppe baskiske gruveingeniørstudenter som bodde i Madrid. Ramón de Arancibia, Eduardo Acha, Ignacio Gortázar, Ricardo Gortázar og Manuel de Goyarraola var så euforiske over det de nettopp så at de fikk en idé. De ville opprette sin egen Athletic, en grenklubb av Athletic Club, men i Madrid.

Noen dager senere dro Eduardo Acha til Bilbao for å gjennomføre de relevante byråkratiske trinnene, og i Baskerland ble ideen entusiastisk mottatt av en avdelingsklubb. De fem studentene snakket med andre fra universitetet og 26. april 1903 grunnla de Athletic Club Sucursal de Madrid, direkte oversatt til Athletic Club-avdelingen fra Madrid.

Selv om Athletic Club Sucursal de Madrid hadde sin egen president og styre fra dag én, var klubben de første årene sterkt knyttet til moderklubben fra Bilbao.

I Baskerland hadde de funnet en haug med resterende kamptrøyer som ble sendt ned til det nye laget i Madrid. De var blå og hvite, for selv om både Athletic og Atlético i dag er sterkt forbundet med sine røde og hvite skjorter, startet begge klubbene i blått og hvitt.

«ROJIBLANCOS»: Athletic Bilbao hadde ikke alltid sine ikoniske rødhvite drakter. Foto: ALBERT GEA

Det var ikke bare kamptrøyene som var like, men også det blå og hvite klubbemblemet. Ettersom klubbene også offisielt ble ansett som samme klubb, fikk de ikke møte hverandre i offisielle kamper. Fordelen var imidlertid at de kunne bruke hverandres spillere, og da Athletic forsvarte sin cuptittel i 1904 gjorde de det med et lag som bestod av flere Madrid-spillere enn Bilbao-spillere.

Også i 1910 og 1911 ville Athletic Club de Bilbao vinne den spanske cupen med flere Madrid-spillere på laget. Man kan derfor hevde at disse tre cuptitlene tilhører Atlético de Madrid minst like mye som de gjør Athletic Club de Bilbao.

Da Athletic i 1912 bestemte seg for å starte sin nå kjente politikk med å kun spille baskiske spillere, opphørte delingen av spillere med Madrid-laget. Noen år senere skulle Athletic Club Sucursal de Madrid bli bare Athletic Club de Madrid, registrert som en egen klubb.

Dermed tok de steget mot sin uavhengighet.

Vi skrur tiden tilbake til julen 1909 da en ferietur til England, Titanic og Southampton ville gjøre de to klubbene til «Rojiblancos» - røde og hvite.

De blå og hvite trøyene de spilte i var ikke optimale for sport, da stoffet var tungt og ubehagelig. Så da styret i Athletic Club hørte at en av spillerne deres, Juan Elorduy, skulle til England på ferie, ga de ham et oppdrag. I England fikk de utviklet spesifikke trøyer for fotball, og Elorduy ble bedt om å kjøpe blå og hvite Blackburn Rovers-trøyer til Bilbao-laget.

Selvfølgelig ventet han til sin siste dag i England før han la ut på leting etter skjortene, men Elorduy fant ikke det han lette etter i London. Han dro videre til Southampton hvor han skulle ta båten tilbake til Spania.

INSPIRERT: Athletic Bilbao-draktene er inspirert av Mohamed Elyounoussis Southampton. Foto: IAN WALTON

Plutselig var han i en by som feiret. Det var bestemt at det spektakulære Titanic, det da største passasjerskipet i verden, skulle seile sin første rute fra Southampton til New York. Dette fikk byens ordfører til å be innbyggerne om å dekorere sine balkonger og fasader i rødt og hvitt til ære for White Star Line, selskapet som bygde Titanics-fargene.

I den rødhvite byen lette Elorduy desperat en siste gang etter de blå og hvite Blackburn Rovers-trøyene. Inspirert av de røde og hvite fargene som dekket byen, bestemte han seg for å gå til Southampton FCs klubbhus og i stedet kjøpe 50 røde og hvite Southampton-trøyer.

Tilbake i Bilbao var trøyene en suksess. Fremfor alt var kvaliteten godt likt av klubben. 9. januar 1910 spilte Athletic sin første kamp med de røde og hvite trøyene og ble dermed Rojiblancos.

Ett år senere, 1. januar 1911, spilte de to klubbene en vennskapskamp mot hverandre som endte 2-2. Bilbao-laget i sine nye rødhvite drakter spilte mot Madrid-laget som fortsatte å løpe rundt i de tunge, blåhvite trøyene. Under en felles middag etter kampen spurte Madrid-spillerne det baskiske laget om de hadde flere av de fine nye røde og hvite trøyene.

Da Athetlic Club bare trengte 25 av trøyene som Elorduy hadde tatt med hjem fra England, hadde han oppbevart de andre 25 i en boks hjemme hos besteforeldrene.

Elorduy, som nå hadde begynt å studere i Madrid og dermed også begynte å spille for Madrid-laget, fikk en klar ordre fra Rodríguez Arzuaga, et av Madrid-klubbens styremedlemmer.

– Ta med deg skjortene når du kommer tilbake til Madrid etter Reyes-feiringen, jeg betaler for dem alle.

22. januar 1911 spilte Athletic Club de Madrid sin første kamp i de røde og hvite trøyene, og ble dermed også Rojiblancos.

I 1929 var både Athletic Club de Bilbao og Athletic Club de Madrid, nå som to separate klubber, blant de ti spanske klubbene som grunnla LaLiga.

Nå, mer enn 93 år senere, er de to av de historisk sterkeste lagene i seriens historie. Etter Barcelona og Real Madrid har ingen vunnet den spanske toppdivisjonen så mange ganger som Atlético de Madrid (elleve), og Athletic Club de Bilbao (åtte).

Selv i den spanske cupen, turneringen som for 119 år siden la grunnlaget for fødselen til Atlético de Madrid, er de to klubbene sterkest. Bare Barcelona har flere titler enn Athletic Club (23), mens Atlético (ti) er fjerde best bak Real Madrid.

I dag er det ingen større forankring mellom Athletic og Atlético, mer enn fargene og to svært like klubbemblemer som minner om deres lange, felles historie.