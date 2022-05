Vil ramme Putin der det gjør vondest

BRUSSEL (TV 2): Det går mot enighet i EU om å boikotte russisk olje, bare ikke for alle akkurat nå.

Å ramme Russlands energisektor vil gjøre vondt både for Russland, og for EU. Særlig for land som Ungarn og Slovakia. Likevel går det mot enighet blant EU-landene om å ramme sektoren, som fyller opp den russiske krigskassen.

EU-kommisjonen jobber med en sjette sanksjonspakke mot Russland og forslaget kan bli presentert allerede i morgen. I helgen har det vært hektisk aktivitet mellom EU-landene. Pakken skal diskuteres av EU-landenes ambassadører onsdag.

– Det er svært sannsynlig at vi kan bli enige om pakken denne uka, sier en EU-diplomat til nettstedet Euractiv.

Krisemøte om rubler

I dag samles EUs energiministere til et krisemøte etter at Russland har krevd oppgjør for gass i rubler. EU-kommisjonen har advart medlemslandene om at de landene som føyer seg etter Russland, bryter sanksjonene. Flere land hjelper nå hverandre med gassforsyninger. Ministerne skal blant annet diskutere hva de skal gjøre hvis Russland skrur igjen gass-leveransene til hele EU.

En oljeboikott av Russland vil også bli diskutert på møtet.

Ifølge tyske medier har Tyskland snudd og støtter nå boikott av olje fra Russland. Riktignok med en overgangsperiode av ukjent lengde.

Ifølge nettavisen Euractiv diskuteres en løsning hvor olje som fraktes på skip skal boikottes, men ikke olje som kommer til Europa via rørledninger. Dette skal være en midlertidig løsning for å unngå veto fra Ungarn. Uten tilgang til hav får ikke Ungarn olje fra Russland via oljetankere.

SNART KLAR: Mye tyder på at EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, kan presentere en sjette sanksjonspakke mot Russland denne uken. Med en oljeboikott. Foto: Jean-Francois Badias/AP

Flere land ønsker også at oljeboikotten ikke skal settes i verk før nåværende kontrakter med Russland utløper. Noen medlemsland har også bedt om mer tid for å vurdere detaljene i hvordan en oljeboikott vil ramme dem. Det antydes at russisk olje skal fases ut fullstendigt i løpet av året.

Flere oligarker

Den sjette sanksjonspakken vil også sette en ny russisk bank, Sberbank, på svartelisten. I tillegg til flere oligarker og venner og familie til dem som allerede står på sanksjonslisten.

En sanksjonspakke som struper deler av Russlands energiinntekter, vil være den mest kompliserte for EU-landene til nå. Oljeprisen og inflasjonen vil trolig øke. Økte priser både på en rekke nødvendige matvarer, strøm og drivstoff skaper allerede i dag økonomiske problemer for en rekke husholdninger i Europa.