Lagmannsretten skjerpet straffen til overgrepsdømt mann

I Trøndelag tingrett ble mannen dømt til 14 års fengsel for overgrep mot 45 jenter i alderen fra 12 til 17 år. Overgrepene skal ha skjedd over nett mellom 2017 og 2020.

Mannen anket til Frostating lagmannsrett, som nå har plusset ett år på dommen. I tillegg må han betale nær to millioner kroner i oppreisningserstatning til de fornærmede jentene, skriver avisa Nidaros.

Den nå dømte mannen fikk kontakt med jentene på Snapchat. Han skal ha betalt store beløp for at de skulle sende seksualiserte bilder og videoer av seg selv.

Da saken gikk for tingretten, nektet mannen straffskyld for alle tiltalepunktene, bortsett fra for to av dem. Da forklarte han at han trodde jentene han hadde kontakt med, var over 16 år.

Mannens forsvarer, Frode Wisth, har ikke besvart avisens henvendelse.

(©NTB)