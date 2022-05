På ferie fikk Edvin (6) hodesmerter – noen timer senere var han borte

Ingen vil måtte lære seg hvordan man går videre i livet etter å ha opplevd det aller verste, men det ble Therese og alle som var glad i Edvin nødt til, etter den 10. august 2020.

Det gikk mot de siste dagene av sommerferien, og sønnen Edvin (6) var på ferie hos besteforeldrene sine i Kvam sammen med storesøster Idun (9). Therese og Bår var hjemme og pusset opp leiligheten på Sagene i Oslo. Endelig skulle søskenparet få hvert sitt rom, og de gledet seg.

En nydelig sommerdag, et par dager før de skulle hentes hjem til Oslo, sitter barna ved bordet og spiser kveldsmat. Så får Edvin plutselig vondt i hodet.

De legger ham, men Edvin blir dårligere og de tar kontakt med legekontoret i Vinstra, som sender ham og mormor med luftambulanse til RIkshospitalet i Oslo.

– Vi får en telefon fra pappa om at Edvin har blitt syk, og jeg skjønner egentlig ingenting. Kun at det var alvorlig, forteller Therese til God morgen Norge.

Da hun og mannen hennes ankommer sykehuset og har ventet en stund, får de den utenkelige beskjeden.

– Legen forteller at Edvin er død. Det tok tre timer fra han ble syk, til han ikke levde lenger. Han lå i respirator, men var hjernedød.

«Edvin fra Lønneberget»

Den samme dagen hadde søskenparet akkurat lært å slå hjul på setra hos besteforeldrene. Storesøster Idun klarte det suverent, mens lillebror Edvin strevde mer, og klagde litt på det. Men han ga seg ikke, prøvde og prøvde og med oppmuntring fra søskenbarnet og tanten sin, klarte han det til slutt.

Denne dagen, som alle andre dager, var Edvin full av liv og glede.

– Læreren hans kalte ham for «Emil fra Lønneberget» da hun beskrev han til andre lærere. Han lignet litt på ham, også, med lys lugg og litt for langt hår med ører som stakk ut. Strømpene ble dratt skikkelig opp, og han likte å gå med shorts og strikkede gensere. Han var sin egen «herre», ganske suveren og elsket stor fart. Vi hadde ofte hjertet i halsen når han syklet i gata, forteller hun om sønnen.

VAR SIN EGEN HERRE: Edvin klatret ofte så høyt at han trengte hjelp til å komme ned. Foto: Privat

Han klatret ofte så høyt at han ikke klarte å komme ned igjen, og hadde en stil som moren beskriver som ganske «shabby»:

– Han var så mange ting. Han var en vanlig gutt på seks år, men samtidig helt sin egen person. Det er vanskelig å beskrive, men han var så humoristisk. Han hadde en kjempefin humor fra han var bitteliten.

Etterdønningene

Edvin hadde fått en hjerneblødning. Familien fikk aldri tatt et ordentlig farvel med sønnen.

Dagen etter dro Therese og familien dro tilbake til den nyoppussede leiligheten på Sagene. Uten Edvin.

– Det er så vidt det går an å tåle å miste en unge. Det var så vanskelig å leve videre, men vi hadde ikke noe valg. Mye av grunnen til det er at vi hadde Idun. Bår og jeg bestemte oss raskt for at vi måtte lage et godt liv for Idun, hun skulle ikke få barndommen sin ødelagt fordi hun har mistet broren sin. Det ble en voldsom drivkraft, forteller hun.

HADDE IKKE ET VALG: Etter tapet av sønnen ville Therese og Bår gjøre alt for at datteren ikke skulle få barndommen sin ødelagt. Foto: God morgen Norge

Dagen de kom hjem igjen satt naboene på Sagene ved langbordet i bakgården. Der hadde de sittet hele dagen og ventet. Bordet var trukket litt tilbake, i tilfelle familien ikke ønsket å stoppe opp og snakke. Therese forteller om denne og andre små gester som har gitt lyspunkt i sorgen, og gjort den lettere å bære.

– Det hjelper å ha en interessant jobb som ønsker velkommen og gode venner og et nettverk. Vi har jo mange som hjelper oss på vår vei. Det er jo ikke bare indre driv som gjør at en overlever, sier hun.

Tre dager etter at Edvin døde, skrev hun i dagboken sin:

– Edvin er død. Vi lever. Vi vil ikkje dø.

Therese begynte tidlig å skrive seg gjennom sorgen. Som forfatter var det naturlig, kanskje også en nødvendighet, for å gi det kaotiske en form.

I boka «Snu deg. Edvins bok» skriver hun:

«Eg er ei som skriv, tenkjer eg. Dette skjer med meg, då må eg skrive om det (...) Når eg skriv vil eg hugse betre korleis alt var. Eg veit at det som skjer vil gå utover hukommelsen».

Sammenligner sorgen med en myr

Sorgen ble med tiden dypere og dypere, samtidig ble det tydeligere hvor mye de hadde mistet med Edvin.

– Jeg skriver boken min at det var som å gå i en myr. For det var den metaforen som kom til meg. Et uklart, tåkete landskap hvor hvert skritt er tungt og du ser ikke noe lys eller horisont, men du må bare fortsette, forteller Therese.

SORGPROSESS: Edvin satte dype spor i løpet av sitt korte liv. Foto: Privat

Enkelte dager kunne hun finne litt fotfeste, før det igjen bar ut i myren.

– Det er ikke noen klar progresjon i en så dyp sorg. Det går ikke stadig fremover, det går opp, så går det ned igjen, og så ser man en liten lysning og håp, og så, i hvert fall for min del, så blir det gradvis lettere. Nå kan jeg glede meg litt over våren. Det klarte jeg ikke i fjor.

Der det for noen er naturlig å lukke seg inne med sorgen, ville Therese nå ut, fortelle om Edvin, kanskje gi hjelp og trøst til andre i en lignende situasjon.

– Alle har sitt liv og sine sorger. Jeg var selv opptatt av å lese om andres opplevelser. Å merke at dette er ikke bare noe jeg har opplevd, da blir det litt mindre ensomt.

Å fortelle om Edvin og om lyspunktene som gjør det mulig å leve videre etter en så uendelig stor sorg var også en av grunnene til at hun tok kontakt med podkastredaktør Kari Hesthamar. Kun to måneder etter at Edvin døde møtte Kari familien og gjorde de første opptakene. Det har resultert i den sterke podkastserien «Edvin – guten som blei borte, og dei som måtte leva vidare». For den erfarne radiodokumentaristen var det en spesiell og delt følelse å komme inn i en familie så tidlig etter en svært traumatisk opplevelse:

- ET PRIVILEGIUM: Podkastredaktør- og forfatter Kari Hesthamar fikk et innblikk i sorgen kort tid etter at Edvin gikk bort. Foto: God morgen Norge

– Det var en blanding av at det var et veldig stort privilegium å få lov til å bli invitert inn, siden man ofte forteller om disse hendelsene i retrospekt. Det å være med i presens på den sorgprosessen, var en gave og mulighet på innsikt som man ikke så lett får. Men man blir jo også redd, jeg er glad det ikke er den første serien jeg lager, sier hun.

Også Kari ville finne hva det er som gjør det umulige mulig å bære likevel. Og hun ville skildre Edvin og hvor stort inntrykk et så kort liv kan gjøre, hvor dype spor han har satt.

– Aller mest handlet det om å lytte. Både Bår og Therese var veldig ufiltrerte og uforstilte foran mikrofonen og det var jo veldig fint. Vi hadde også en avtale på at dersom det var ting de ikke ville ha med, så skulle jeg redigere det. Så det var trygge rammer, forteller hun.

Ny start

Therese legger ikke skjul på at hun og samboeren har taklet sorgen på ulike måter.

– Jeg merket jo tidlig at både jeg og Bår sørget på forskjellige måter, som er veldig klassisk. For meg var det en veldig rå sorg. Det var så mye arbeid i å bli vant til tanken på at den fysiske gutten er borte, forteller hun.

Bår jobbet fra start, i tillegg til at han fikset det som skulle til i leiligheten.

– Han begynte på et studium rett etter Edvins død. Det var godt for han å jobbe og tenke på noe annet, sier hun og fortsetter:

– Vi hadde en samtale noen uker etter Edvin døde. Jeg spurte Bår hvor lenge han kunne gå uten å tenke på Edvin, og han sa: «Kanskje opp til en halv time».

Da brast hun ut i gråt.

– For meg var det knapt ett minutt. Å sørge så forskjellig var vanskelig, men vi var gode til å lytte til hverandre. Vi hadde tatt et samlivskurs før dette skjedde, og det vil jeg forresten anbefale alle å gjøre, oppfordrer hun.

–Vi ble flinkere til å snakke sammen.

– Livets seier

Nå, nesten to år etter at Edvin døde, er det ett nytt lyspunkt som danner linjer fremover for hele familien. Det vokser nytt liv i magen til Therese, hun og Bår blir foreldre til sitt tredje barn i august og Idun skal igjen bli storesøster.

– Det var noe vi ville veldig-ganske fort etter at Edvin døde. Vi hadde et sterkt behov for å få et barn til. Det tok et år. Det er både gledelig og komplisert, fordi det nye som vokser er så tett knyttet til han som forsvant. Jeg er 44 år, så det er så vidt det gikk, men jeg føler på en måte at livet seirer nå. Vi kan ikke utligne det som skjedde med Edvin, men det er en veldig fin ting, avslutter hun.