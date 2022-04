– Krigen tok alt sammen

Her er Karina Borodkina på sin lykkeligste dag.

Bølgene slår mot stranda i Lyngdal. Det er en nydelig aprildag, og de lange ettermiddagsstrålene varmer ansiktene til familien Borodkina.

Karina Borodkina, lillesøster Polina og mamma Nataliia snuser inn luften. Stikker hendene nedi vannet for å kjenne på temperaturen.

– Det er kaldt!, hviner Karina.

Mamma Nataliia vifter solstrålene opp i ansiktet.

– Dette er vårt hav. Det er akkurat som vårt hav! sier hun og slår armene rundt døtrene.

FLYKTET: Sjøen og stranda i Mariupol betydde enormt mye for familien Borodkina. Derfor var det så sterkt å komme til den vakre stranda i Lyngdal. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Alle tre blir stående å snuse inn lukten av havet. Det er lukten av hjemme.

– For oss som er vokst opp i Mariupol er det umulig å forestille seg en sommer uten sjøen. Det var varmt frem til oktober, sier Karina.

– Vi hadde en veldig fin strandpromenade der vi pleide å treffes. Bare for å prate, kjenne lukten av havet og ta vekk stresset.

STERKT: Det blir et følelsesladet første møte med stranda i Lyngdal for Karina, Nataliaa og Polina Borodkina. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Naturen er et fristed

Familien trodde de måtte ta farvel med havet den dagen de forlot Mariupol.

– Vi sa farvel til alt. Vi mistet huset. Sa farvel til byen vår, som var helt ødelagt. Men havet kunne ikke russerne ta fra oss, selv om de sikkert ønsket det. Uansett sa jeg farvel til havet, sier Nataliia.

Hun tørker vekk noen tårer.

– Da vi kom til Kristiansand så jeg havet, og skjønte at det var det samme havet som hjemme. Jeg følte en enorm lettelse.

Siden de kom til Lyngdal i begynnelsen av april, har den norske naturen vært et fristed.

– Naturen gir oss styrke. Den gir oss muligheten til å leve videre på et vis, og holder oss oppe. Får oss til å tro på det beste, sier Karina.

FLYKTET: Solsiden flyktningmottak huser for øyeblikket i overkant av 300 flyktinger fra Ukraina, deriblant familien Borodkina. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Bak seg har de lagt en dramatisk flukt.

Familiens hjem ble bombet 10. mars. I fem dager satt de i bomberommet og hørte hvordan den ene raketten etter den andre traff hjembyen.

15. mars bestemte de seg for å flykte fra byen.

I begynnelsen av april kom Karina, Polina og Nataliia til Solsiden flyktningmottak i Lyngdal.

Her bor det nå i overkant av 300 ukrainske flyktninger.

– En venn av meg var på ferie i Norge en gang og fortalte meg at det var så fint her. At folk var sympatiske og naturen flott, forteller Karina.

– Derfor bestemte vi oss for å komme hit. Vi har ikke angret.

Se møtet med familien Borodkina her

Stort savn

Karinas ektemann, Volodymyr, og faren, Sergei, måtte bli igjen i Ukraina slik alle menn i alderen 18-60 år må. De bor for tiden i byen Alexandria, sentralt i landet.

Der jobber de på et mottakssenter som hjelper andre flyktninger, blant annet fra Mariupol.

Når Karina ringer ektemannen Volodymyr, har han bilen full av matvarer og puter som skal til senteret.

HJELPER TIL: Karinas ektemann, Volodymyr (helt til høyre i bildet) er fortsatt i Ukraina, og er engasjert i å hjelpe andre som er på flukt. Foto: Privat

Han har vært engasjert i evakueringsarbeidet fra Mariupol, men forteller at det blir stadig vanskeligere å nærme seg byen. Tre frivillige har blitt drept de siste dagene.

– En av dem ble skutt utenfor Mariupol, og to ble drept inne i selve Mariupol, sier Volodymyr.

Selv tør han ikke lenger nærme seg de russiske kontrollpostene på veien inn til Mariupol. Fordi russerne er på utkikk etter alle mulige tegn på ukrainsk nasjonal stolthet, liker de ikke tatoveringene han har på kroppen.

Alle menn må nemlig ta av seg klærne når de kommer til de russiske kontrollpostene, og selv om Volodymyrs tatoveringer ikke er av ukrainske nasjonalsymboler, har han fått en klar advarsel.

– De sa at dersom jeg kom til deres kontrollposter én gang til, ville det bli det siste jeg gjorde, forteller Volodymyr.

– Jeg tar ikke risikoen og har bestemt meg for å fokusere på mottakssenteret i stedet.

ØDELAGT: Havnebyen Mariupol har blitt totalt ødelagt i løpet av krigen. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO Les mer I stålverket Azovstal har de siste ukrainske forsvarerne av Mariupol forskanset seg sammen med sivile. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO Les mer ØDELAGT: Havnebyen Mariupol har blitt totalt ødelagt i løpet av krigen. Foto: STRINGER Les mer ØDELAGT: Havnebyen Mariupol har blitt totalt ødelagt i løpet av krigen. Foto: PAVEL KLIMOV Les mer

– Savner du kona di?

– Veldig mye. Veldig mye, sier Volodymyr og smiler trist.

– Jeg håper alt dette snart er over, at det blir fred og at alle folk kan leve normale liv igjen, sier han.

En knust by

Karina og Volodymyr hadde livet foran seg da krigen brøt ut.

24. februar, dagen for invasjonen, skulle 28-åringen kjøre opp for å ta sertifikatet. Bilen ektemannen hadde kjøpt til henne, fikk hun ikke brukt.

– Det er veldig tøft å tenke på livet før krigen, sier Karina.

– Vi giftet oss for mindre enn tre år siden, og i fjor kjøpte vi hus. Der skulle vi oppdra våre fremtidige barn, leve livene våre. Krigen tok alt sammen.

Vi får se bildene fra bryllupet.

SAMLET TIL FEST: Hele familien feirer Karinas og Volodymyrs bryllup. Nå er familien splittet. Karinas far, Sergei, og ektemannen, Volodymyr, er igjen i Ukraina. Foto: Privat Les mer SAMLET TIL FEST: Karina og Volodymyr giftet seg for knappe tre år siden. Nå er Karina flyktning i Norge, og Volodymyr internt fordrevet i Ukraina. Foto: Privat Les mer FEIRER KJÆRLIGHETEN: Karina og Volodymyr foran en bygning i sentrum av Mariupol. Nå er denne bygningen bombet. Foto: Privat Les mer

Det er nesten vanskelig å forestille seg at Mariupol for ikke lenge siden var en by i vekst.

En by der mennesker forelsket seg.

Giftet seg.

Ingen ukrainske byer har blitt bombet mer enn den strategisk viktige havnebyen ved Azovhavet. Tidligere i april uttalte den ukrainske utenriksministeren Dmytro Kuleba at Mariupol ikke lenger eksisterer.

Hjertet mitt gjør vondt for hjembyen min. Veldig. For hvert menneske som bodde der, og døde der. Karina Borodkina

Russiske styrker har beleiret byen siden 2. mars, og de siste ukrainske styrkene har nå forskanset seg sammen med sivile i stålverket Azovstal. Der raser fortsatt kampene.

Dra slideren for å se før og etter-bilde

Tusenvis av mennesker har blitt drept, det eksakte tallet har ingen oversikt over. En av dem, er Karinas svigermor.

– Moren til mannen min døde dessverre, og vi vet ikke engang hvilken dato det skjedde på, forteller hun.

I MARIUPOL: Karinas bestemor, Nadezhda, er fortsatt i Mariupol, og kommer seg ikke ut. Foto: Privat

Nå bekymrer 28-åringen seg for bestemoren som fortsatt er i Mariupol.

Hennes kjære babusjka ville ikke reise fra byen da de evakuerte. Hun ville bli for å passe på leiligheten sin.

Nå er leiligheten bombet, og bestemoren klarer ikke å komme seg ut av byen.

– Vi vet ingenting om hva som vil skje eller hvordan hun skal komme seg derfra, sier Karina.

– Hun er veldig bekymret og redd for å havne i Russland eller Donetsk. Slik jeg kjenner bestemor, vil hun heller dø enn å ende opp der.

– Mariupol eksisterer i hjertene våre

Selv om familien Borodkina er takknemlige over den varme velkomsten de har fått i Norge, er det tøft å sitte her og se det som skjer med hjembyen.

– Det er bare ødeleggelse. Masseødeleggelse. Det er ingen bygninger som står igjen der, sier Karina.

VIL TILBAKE: Karina Borodkina er takknemlig for den varme mottakelsen hun har fått i Norge, men håper hun snart kan vende tilbake til Mariupol. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Selv om det ser vanskelig ut nå, bærer hun på en drøm om at hun en dag kan vende tilbake til byen ved Azovhavet, og være med på å gjenreise den.

– Alle unge mennesker drømmer om å reise ut i verden, studere eller jobbe i andre land. Utforske verden, sier Karina ettertenksomt.

– Alt jeg og vennene mine drømmer om nå, er å vende tilbake til Mariupol. Byen har kanskje blitt utslettet, men det tar ikke vekk det faktum at den fortsatt eksisterer i hjertene våre.