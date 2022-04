Sykkelstjernen kan gjøre sensasjonelt comeback – 120 dager etter skrekkulykken

Det var i slutten av januar at den colombianske sykkelstjernen Egan Bernal kolliderte med en buss på trening i hjemlandet, og ble fraktet til sykehus med store skader.

Som følge av ulykken endte 25-åringen opp med rundt 20 brukne bein, deriblant brudd i lårbeinet, to ryggivirvler og flere ribbein. I tillegg fikk han konstatert en knust kneskål og en punktert lunge.

På et tidspunkt var Ineos Grenadiers-rytteren i fare for å bli lam. 28. januar, fire dager etter ulykken, snakket colombianeren for første gang om ulykken i et innlegg på Instagram:

– Jeg hadde 95 prosents risiko for å bli lam og mistet nesten livet mitt mens jeg gjorde det jeg elsker mest, skrev Bernal, før han videre takket alle som hadde hjulpet og sendt han hilsener i sykesengen.

– Jeg er fortsatt på intensiven og venter på flere operasjoner, men jeg tror med Guds hjelp at alt skal gå bra, avsluttet han.

Bare fire måneder senere kan den regjerende Giro d'Italia-mesteren være tilbake på konkurransestreken.

– Han er frisk

Ifølge Gustavo Urzia, en av legene som behandlet Bernal da han lå hardt skadet på sykehus, er skadene til 25-åringen nå ferdig leget. Den siste CT-undersøkelsen viste at bruddene i Bernals rygg er fullstendig grodd.

– Han er frisk, sa legen, før han fortsette:

– Alle ribbeinsbrudd er leget. 120 dager etter ulykken tror jeg Egan igjen kan trene optimalt og være i stand til å konkurrere, annonserte Urzia på en digital pressekonferanse på onsdag, ifølge Caracol Radio.

Bernal får dermed medisinsk klarsignal til å gjøre comeback allerede i slutten av mai. Men ifølge Urzia er det til syvende og sist syklistens trenere som tar avgjørelsen.

– Trenerne hans i Europa er de som må gi han det grønne lyset. Men min vurdering er at han er klar på det tidspunktet, konkluderte Uriza.

Har trappet opp treningen

Til tross for at legene indikerer at den tidligere Tour de France-vinneren kan konkurrere allerede innen en måned, er det foreløpig ikke lagt noen plan for når Bernal er tilbake i et sykkelritt.

Denne uken skal colombianeren returnere til Europa for å fortsette opptreningen.

– Jeg håper å sykle igjen denne helgen. Det første jeg skal gjøre når jeg lander er å sette meg på sykkelen, sa 25-åringen på den samme pressekonferansen.

Videre sa Bernal at veien videre avhenger av legenes vurderinger, men at tanken på å igjen sitte i et startfelt pirrer han.

– Hadde det vært opp til meg hadde jeg allerede konkurrert. Jeg ville ikke fullført løpene, men bare det å ha på seg startnummer igjen ville vært veldig spennende, avsluttet Bernal.

Ifølge Cyclingnews hevdet La Gazzetta dello Sport på torsdag at klatrespesialisten nå gjennomfører treningsøkter på opptil fire timer, og at han kan gjøre comeback i slutten av juli eller i august.

Dermed kommer det som før sesongen var et av Ineos Grenadiers-rytterens store mål, Tour de France, for tidlig for mannen som vant rittet i 2019.