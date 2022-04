Brannvernforeningen vil forby engangsgriller

Skogbrannsesongen er for alvor i gang.

Svært få regndager østafjells den siste måneden har gjort at bakken flere steder er knusktørr og lett antennelig.

Bare i Agder rykket brannvesenet ut til over 20 gress- og krattbranner i løpet av kun en uke.

Vil ha forbud

Assisterende direktør i Norsk brannforening, Rolf Søtorp, forklarer til TV 2 at ni av ti branner er menneskeskapt.

– Det er vanskelig å si hva som er hovedårsaken til disse menneskeskapte brannene, men vi har indikasjoner fra tidligere på at engangsgriller er en særlig stor utfordring.

De håper nå på at ved å redusere bruken av engangsgrillen, men kan også redusere antall branner utendørs i vår- og sommersesongen.

– Vi ønsker oss et forbud mot engangsgriller. Først og fremst på grunn av brannfaren, men det er også viktig å ta et ansvar for miljøpåvirkningen dette produktet har.

ØNSKER FORBUD: Assisterende direktør i Norsk brannforening, Rolf Søtorp, mener engangsgriller en av de største grunnene til skogbranner sommerhalvåret. Foto: Brannvernforeningen

– Uegnet i skog og mark

Det er nasjonalt bålforbud mellom 15. april og 15. september. I denne perioden er det flere som velger å ty til engangsgrillen dersom man skal grille seg mat på tur.

– Engangsgrillen er uegnet i skog og mark. Jeg har forståelse for at det er et viktig produkt for handelsnæringen, men det har kommet mange flerbruksgriller på markedet som man heller burde satse på, sier Søtorp.

Han forklarer at hovedutfordringene med produktet er få egnede avfallsplasser og at glørne kan forbli varme i timevis.

– Dersom man velger å bruk engangsgrill bør man bruke tilrettelagte plasser med egnede avfallsbeholdere. Ha med tilstrekkelig med slukkevann tilgjengelig og pakk på en slik måte at du kan ta med deg grillen dersom det ikke er mulig å kaste den på et forsvarlig sted der, sier han og påpeker:

– Om uhellet skulle være ute, er det utrolig viktig å varsle med en eneste gang. Det er lov å være uheldig og da er det viktig å ringe 110 så fort som mulig.

Advarer mot stor brannfare

Både Norsk brannvernforening og Meteorologisk Institutt advarer mot stor brannfare i lyng, gress og skog spesielt sør i landet.

– Det er egentlig en fare over alt. I Rogaland har det vært svært tørt ganske lenge, noe som gjør at det er oransje farenivå der. På Sør- og Østlandet nærmer det seg også oransje farenivå, sier statsmeteorolog i Meteorologisk institutt Håkon Mjelstad.

Han påpeker derimot at noen nedbørsdager på Vestlandet har gjort at farevarselet der er justert ned fra oransje til gult.

– Generelt i lavlandet er det tørt mange steder, så man bør være varsom over store områder av landet.

Regn i sikte?!



Gulfargen på kartet viser regnbyger som ventes inn mot Vestlandet i ettermiddag.



Dessverre er det bare snakk om noen få dråper og ikke nok til å bli kvitt gress- og lyngbrannfaren. Minst 10 millimeter må til – over store områder – for at det skal hjelpe 🔥 pic.twitter.com/BZ1Q9xdFM3 — Meteorologene (@Meteorologene) April 28, 2022

– Svært lett antennelig

Brannfaren i lyng og gress er ekstra stor på våren. Vegetasjon fra året før som har visnet og ligget under snøen er hovedårsaken til dette.

– Normalt så får planter og gress næring og fukt fra jorden. Dette gjør ikke lenger det som har visnet året før, sier statsmeteorolog Mjelstad og påpeker at det derfor kun trengs et par dager med sol før faren er stor.

– Når da dette kommer frem når snøen smelter, er det knusktørt og svært lett antennelig.

EKSTRA FARE: Statsmeteorolog Håkon Mjelstad forklarer at det om våren skal færre finværsdager til for økt brannfare. Foto: Simen Askjer / TV 2

Mjelstad forklarer at når nytt gress og ny vegetasjon starter å vokse mot sommeren, vil faren for skogbrann synke.

– Det er alltid en kritisk fase fra snøen forsvinner til ny vegetasjon kommer.

Mjelstad mener det er viktig at hver enkelt tar hensyn til brannvern spesielt i denne perioden og at man lytter til råd fra lokalt brannvesen.