Scenesjokk for Olivia Wilde

«Er dette til meg?» spurte Olivia Wilde da den ukjente personen overleverte en brun konvolutt mens hun sto på scenen og snakket til publikum om sin nyeste film, «Don’t Worry Darling».

Wilde åpnet konvolutten, men sa ikke noe om innholdet. I stedet fortsatte hun å promotere filmen.

Ifølge Deadline lå det rettspapirer fra Jason Sudeikis der, som omhandler hvordan det tidligere paret skal håndtere sine to barn, på henholdsvis åtte og fem år.

Wilde og Sudeikis ble separert for på tampen av 2020, etter å ha vært sammen i ni år.

Ledelsen i CinemaCon ser ikke blidt på hendelsen.

– Vi har aldri i konferansens historie hatt en episode hvor en delegat har kommet bort til scenen uten å ha lov til å være der. I lys av denne hendelsen må vi evaluere våre sikkerhetsprotokoller, for å sikre at alle deltakere er trygge, sier Mitch Neuhauser, som er sjef for CinemaCon og i tillegg er daglig leder i det amerikanske forbundet for kinoeeiere.

Verken Wilde eller Sudeikis har kommentert hendelsen.