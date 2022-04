Gasslekkasje ved asfaltfabrikk i Ålesund

Nødetatene i Ålesund rykket ved 11-tiden ut til Ålesund Asfaltfabrikk i Alvikvegen i Ålesund etter meldinger om en stor gasslekkasje.

Det er snakk om LPG-gass i væskeform, som går over i luftgass. Gassen kan føre til ubehag ved innånding og i verste fall til kvelning, opplyser operasjonsleder John Bratland hos politiet i Møre og Romsdal.

– De klarer i første omgang ikke å stanse lekkasjen, så alt av personell er evakuert. Det er ikke meldt om personskader, sier Bratland til TV 2.

Alle innenfor sikkerhetssonen på 300 meter skal ha blitt varslet gjennom SMS.

– Vi legger til rette for at de som er på stedet skal klare å stanse lekkasjen. Målet er at de skal klare å stanse den innen en times tid fra de starter, opplyser Bratland.

Alvikvegen er stengt i forbindelse med gasslekkasjen, melder Vegtrafikksentralen.

Saken oppdateres.