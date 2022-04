Advarer om vannmangel – kan bli innført sparetiltak

Det har vært veldig lite nedbør i Sør-Norge det siste halvåret, spesielt på Østlandet og Sørlandet.

– Det har gitt veldig lav grunnvannstand og lav vannstand i mange innsjøer og elver, som vi for eksempel kan se i Mjøsa. Vi er bekymret for situasjonen, for vi vet at det ikke ventes noe nedbør av betydning de nærmeste ukene, sier Hervé Colleuille, hydrogeolog og seksjonssjef i NVE til TV 2.

Det er i tillegg veldig lite snø i fjellet, slik at det vil komme lite påfyll av vann i elvene og innsjøene når snøsmeltingen er i gang fra sannsynligvis midten av mai.

– Hvis situasjonen fortsetter som nå, kan det skape store utfordringer utover våren. Da tenker jeg blant annet på utfordringer med vannforsyning, tomme brønner, kraftproduksjon, landbruk og båtferdsel, sier Colleuille.

Lite nedbør har også gitt økt skogbrannfare, som har vært varslet av Meteorologisk institutt.

– Unngå å bruke mye vann

Han påpeker at det er naturlig med tørke på denne tiden av året, men at det i år har vært tørrere enn normalt. Det er også veldig lite snø i fjellet på Østlandet, som betyr at det blir relativt lite påfyll av vann til elver som følge av snøsmelting.

– Tørken gjelder ikke bare i Norge, Det er et stort område i Nord-Europa, blant annet Danmark og Sør-Sverige og fra Nord-Tyskland til Russland, som er berørt av mindre vann enn normalt, sier Colleuille, og fortsetter:

– Vi oppfordrer alle til å vise aktsomhet og unngå å bruke veldig mye vann. I Oslo har man allerede oppfordret innbyggerne til å prøve å bruke mindre vann, for eksempel ved å droppe bilvask ofte og dusje kortere.

Samtidig går NVEs oppfordring først og fremst til vannverkseiere og brønneiere, som bes følge med på vannstanden.

– Spesielt hvis de tidligere har opplevd problemer med vannforsyningen, sier Colleuille.

Restriksjoner

Hvis vannstanden kommer på et kritisk nivå, kan det bli behov for ansvarlige etater å innføre sparetiltak og restriksjoner.

– Situasjonen er ikke dramatisk akkurat nå, men det kan være alvorlig om en måned hvis det kommer ikke veldig mye regn, sier Colleuille.

I en pressemelding skriver NVE at vassdragsregulanter alltid følger med på vannstanden i magasiner og elver.

– De har et eget regelverk som sørger for at innsjøer og vassdragene til enhver tid har det som kalles minstevannføring og -vannstand, skriver NVE.

– NVE oppfordrer alle til å vise aktsomhet, og unngå vannuttak som kan bidra til tørrlegging av vassdrag. Det må tas hensyn til livet i vassdragene og til andre som har behov for vannuttak lenger ned i vassdraget, sier Colleuille.