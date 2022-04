Innfører begrensninger i pass-utstedelser

Politidirektoratet opplyser at etterspørselen etter pass var 50 prosent høyere i mars i år enn i mars i 2019. I tillegg er økningen i etterspørselen av nasjonale ID-kort på hele 109 prosent.

Konsekvensen er at leveringstiden på pass nå nesten er dobbelt så lang for pass som for ID-kort.

– Det er størst etterspørsel etter pass, derfor oppfordrer vi alle som bare skal reise innenfor EU/EØS-landene og Sveits om å velge et nasjonalt ID-kort med reiserett. Dersom du kun trenger legitimasjon, er dette et meget godt alternativ, sier Bjørn Vandvik, som er avdelingsdirektør i Politidirektoratet, i en pressemelding.

I tillegg til høy etterspørsel, er også tilgangen på enkelte materialer begrenset. Dette medfører at leverandøren sliter med å justere opp produksjonen.

Det innføres nå tre tiltak: