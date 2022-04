Høna Sven tar buss og går på butikken

En svensk høne – eller hen, ved navn Sven – har fått mye oppmerksomhet på sosiale medier for sitt noe uvanlige hønseliv.

En familie i den svenske byen Umeå skaffet seg for et års tid siden den utstøtte hønen Sven og flere hønesøstre. Etter et hundeangrep med fatalt utfall, ble Sven sittende igjen alene.

Svens matmor, Evelina Rönnkvist, har uten hell forsøkt å skaffe selskap til den ensomme høna. Det resulterte i at han ble tatt inn i huset, der han nå bor side om side med familien.

– Han sover oppe på vitrineskapet i stua. Om morgenen løfter jeg han ned, og så sover han på sofaen mens jeg drikker kaffe, forteller matmor Röhnkvist til TV 2.

I BÅND: Sven følger gjerne med på tur i hjemmelagd sele. Foto: Privat

Kjører bil og buss

Men det er ikke bare morgenrutinene som er noe utenom det vanlige for Sven. Han er sjelden langt unna matmor, og følger derfor med både på butikker og turer.

– Han er med i bilen når vi handler og når vi drar på familiebesøk. Jeg sydde en sele til ham og bruker den ute på turer, forteller hun.

Men Sven er en matglad høne, og stopper gjerne for å spise. For å få litt mosjon selv måtte derfor matmor Rönnkvist kjøpe en veske.

PÅ BUSSEN: Høna Sven følger med matmor overalt, også på bussen. Foto: Privat

– Han er virkelig mitt alt og finner på så mye rart. Vi har et spesielt bånd, og hvis jeg forlater ham med samboeren min, så går han rundt og leter etter meg.

Og når uhellet først er ute, slipper matmor å bekymre seg for hønsemøkk innendørs.

– Han bæsjer mye, så jeg sydde en bleie som han har på seg, forteller hun.

Høna Sven

Da familien først tok ham inn, var de sikre på at det var en hane – før Sven plutselig viste seg å legge egg. Da het han allerede Sven, og går derfor under betegnelsen han – eller hen.

– Jeg kan ikke endre på det. Sven er Sven, og det er jo sjarmerende, forteller Rönnkvist.

VED MATBORDET: Matmor fører logg over når Sven legger egg. Selv sitter han gjerne ved matbordet med familien. Foto: Privat

Sven har fått mye oppmerksomhet i Sverige, og har fanskare på både TikTok, Facebook og YouTube. Nylig var han også innom en barneskole, og Svens matmor håper han kan bidra til å spre glede også flere steder.

– Vi besøkte små barn på skolen, og det satt de stor pris på. Jeg vil dele lykken han gir med alle, og håper på å få besøke eldrehjem også. Det finnes mye å si om denne rare høna, sier hun.