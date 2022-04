Hevder Blac Chyna truet han med våpen

Det er ikke bare Johnny Depp og Amber Heard som tilbringer tiden sin i en rettssal om dagen.

Familien Kardashian-Jenner møter også i retten i disse dager etter å ha blitt saksøkt av Robert «Rob» Kardashians (35) tidligere forlovede, Blac Chyna (33). Sistnevnte saksøker familien for ærekrenkelse, og for å ha forårsaket at realityserien «Rob & Chyna» ble kansellert.

Disse påstandene har familien avvist. I stedet argumenterte de i retten for at de prøvde å beskytte Rob fra et voldelig forhold.

Påstander om vold

Onsdag var det Robs tur til å vitne i rettssaken. I vitneboksen forteller han om et voldelig forhold, skriver det amerikanske nettstedet Page Six.

Ifølge flere amerikanske medier hevder 35-åringen at Chyna har vært voldelig gjennom hele forholdet, og trekker frem spesielt én kveld hvor hun angivelig skal ha truet han med en pistol mot tinningen hans.

Dette skal ha skjedd i desember 2016. Den samme kvelden skal Chyna også ha slått han med en metallstang og prøvd å kvele han med en iPhone-ledning.

Kardashian forklarer at kvelden startet bra, og viser til bilder og videoer postet på sosiale medier. Etter hvert skal Chyna ha blitt i dårlig humør og agert med vold.

– Hun slo meg flere ganger i ansiktet og ryggen, uttalte Kardashian i vitneboksen onsdag.

Ønsket at forholdet skulle fungere

På spørsmål fra Chynas advokater om hvorfor han ikke hadde noen merker i ansiktet på videoer filmet kort tid etter de angivelige slagene, svarer Kardashian at det er ikke alltid man får blåmerker.

GIKK VIRALT: Rettstegningene av Kardashian-søstrene gikk viralt på sosiale medier i forrige uke. Foto: Bill Robles/AP

– Alt jeg har vitnet om skjedde. Hun var ruset på kokain og alkohol, noe hun har en historie med å gjøre. Bare fordi jeg ikke hadde merker, betyr det ikke at det ikke er sant.

Videre sier 35-åringen at han ønsket å få forholdet mellom han og Chyna til å fungere, selv om hun gjentatte ganger skal ha utsatt han for misbruk.

Dette forklarer han med at han var på sitt «svakeste punkt» i livet da han først møtte Chyna.

– Jeg var sannsynligvis på det verste stedet i livet mitt. Hun var den eneste personen som tok meg inn. Jeg var komfortabel med henne, og jeg var veldig ensom. Jeg har en veldig kjærlig familie, men jeg ga hele meg selv til henne.

– Det var bare en spøk

Kardashian åpner også opp om at han aldri elsket Chyna, til tross for at han fridde til henne. Han forteller at det ble gjort mer som en reklame for henne og deres tidligere realityserie «Rob & Chyna».

Da Chyna selv var i vitneboksen i forrige uke, forklarte hun retten at hun «bare tullet» da hun satte en pistol mot tinningen til Rob og surret en iPhone-ledning rundt halsen hans.

– Den var ikke ladd. Jeg ville aldri skutt Rob. Det var bare en spøk, sa den amerikanske modellen.

Chyna saksøker familien for 376 millioner norske kroner i tapt arbeidsinntekt, og mer enn 560 millioner norske kroner i fremtidig inntekt. Hun hevder fremdeles at de brukte makten sin til å svekke ryktet hennes og forhindre økonomiske muligheter.