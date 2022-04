Medier: Liverpool håper på ny Klopp-kontrakt

Det har lenge vært klart at Jürgen Klopp ville forlate Liverpool når kontrakten hans går ut sommeren 2024. Senest i mars uttalte Liverpool-manageren at «Det vil bli det siste for meg, takk så mye». Nå kan det se ut som at skuten har tatt en annen vending.

For torsdag morgen rapporterer flere av journalistene som følger klubben tettest, deriblant Chris Bascombe i The Telegraph, at Liverpool er håpefulle om å forlenge kontrakten med Liverpool-manageren. Ifølge The Telegraph har partene allerede åpnet kontraktsamtaler med Klopp, mens Paul Joyce i The Times skriver at klubben er på vei i forhandlinger med manageren sin.

President i klubbens eierselskap Fenway Sports Group (FSG), Mike Gordon, fløy inn fra USA for å overvære onsdagens Champions League-semifinale mot Villarreal.

En av hans prioriteringer med besøket skal ifølge rapportene være å komme videre i diskusjonene om en ny avtale for den suksessrike tyskeren. Gordon satt bare noen få seter unna Klopps agent Marc Kosicke under 2-0-seieren over Villarreal.

Ifølge Joyce i The Times leder Gordon, som Klopp har et nært forhold til, forhandlingene etter at FSG den siste tiden har blitt oppmuntret av de positive signalene 54-åringen har gitt om fremtiden sin.

Ian Doyle i Liverpool Echo melder også at Liverpool-manageren har vært åpen for en ny kontrakt i Merseyside-klubben, og at de er håpefulle med tanke på å få Klopp til å forlenge oppholdet sitt i klubben.