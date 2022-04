Ekspert: Ukraina kan bli delt ved frontlinje i øst

Ingenting tyder på at Vladimir Putin er interessert i en diplomatisk løsning, mener professor Sven G. Holtsmark ved Institutt for forsvarsstudier.

Han frykter et delt Ukraina og en langvarig krig øst i Ukraina.

I 2017 advarte Ukrainas sikkerhetstjeneste SBU mot Russlands forsøk på å så splid i Ukraina gjennom påvirkning av etniske grupper.

Og etter Russlands angrepskrig og invasjon har Ukrainas etterretningssjef Kyrylo Budanov anklaget Russland for å forsøke å dele Ukraina i to, ifølge Deutsche Welle.

– Det er et forsøk på å skape Nord- og Sør-Korea i Ukraina, sa etterretningssjefen i slutten av mars.

Siden 2014 har de Moskva-støttede utbryterfylkene i øst (Donetsk og Luhansk) vært i krig med ukrainske regjeringsstyrker.

De er ikke internasjonalt anerkjent, men ble anerkjent av Russland som selvstendige stater rett før den storstilte invasjonen startet.

– Trapper opp offensiv

Ukrainas generalstab sier Russland trapper opp sin offensiv øst i landet, med mål om å ta full kontroll over fylkene Donetsk og Luhansk.

I tillegg ønsker Russland å opprette en landkorridor til den annekterte Krim-halvøya, ifølge generalstaben.

– De russiske styrkene utøver intens ild i nesten alle retninger, sa generalstaben i sin oppdatering torsdag morgen. De la til at den største aktiviteten er observert i retning Slobozhanske og Donetsk.

Angrepene på storbyen Kharkiv fortsetter, og flere styrker har blitt flyttet til byen Izyum, heter det i oppdateringen. I Donetsk-fylket forsøker de russiske styrkene å omringe de ukrainske styrkene.

Russisk fremrykking

– Veldig mye tyder på at i løpet av mai vil det bli gjennomført såkalte folkeavstemninger i disse såkalte folkerepublikkene i tilslutning til Russland. Utfallet av en såkalt folkeavstemning er gitt, og dermed vil jo Russland umuliggjøre en diplomatisk løsning, sier Holtsmark til TV 2.

Russland har sendt forsterkninger til byen Izyum øst i Ukraina for å trappe opp offensiven, melder den ukrainske hæren.

Izyum ligger like vest for fylkene Luhansk og Donetsk, mellom storbyene Kharkiv i nord og Kramatorsk lenger sør.

Ifølge det ukrainske forsvaret har Russland sendt to taktiske bataljoner fra den russiske Belgorod-regionen til Izyum.

Formålet med den russiske fremrykkingen lenger sørover i Ukraina ser ut til å være å omringe ukrainske styrker i Donbas-regionen, som grenser mot Russland og er delvis kontrollert av russiskstøttede separatister.

Frontlinje i øst

– Jeg tror at det nærmeste man kan tenke seg en diplomatisk løsning, er at det etableres en frontlinje i øst som på et eller annet tidspunkt blir stabilisert gjennom en avtale. Noen diplomatisk fredsløsning som begge parter kan gå med på, tror jeg bare fremtvinges ved at den ene eller andre parten lider et fullstendig nederlag. Akkurat det tror jeg ikke vil skje, sier Holtsmark.

– Betyr det at vi går mot et delt Ukraina, for eksempel som Øst- og Vest-Tyskland?

– De facto går vi ganske sikkert mot et delt Ukraina. Man kan tenke seg et delt Ukraina i den forstand at det vil være en pågående krigstilstand i øst, slik som det var før 24. februar. Det har jo vært en krig i øst siden 2014, og vel og merke mellom ukrainske og russiske styrker. Det er en myte at det bare var opprørere som sloss, sier Holtsmark til TV 2.