Slutt på dobbel overtidsbetaling for sykepleierne - nå sier de nei til overtid

Koronaavtalen fra desember ga 200 prosent overtidsbetaling til sykepleiere som tok ekstra vakter. Sykepleier Henriette Myrseth Olsen kunne tjene en halv månedslønn på takke ja til tre ekstravakter på Åstveit sykehjem i Bergen.

Endret over natten

Nå er ekstrabetalingen borte, og med den forsvant også mye av motivasjonen for mange for å jobbe utover full jobb, forteller hun.

– I hele februar, hele mars, og hele april, har folk sagt ja. Folk har med glede villet stille opp, men nå får jeg nei.

I løpet av noen få morgentimer mandag svarte fire av hennes kolleger nei til å jobbe mer enn sine oppsatte vakter. Så lenge de fikk dobbel overtidsbetaling, og tredobbel overtidsbetaling på helligdager, ofret kolleger tid med familien for å løpe på jobb.

GULROT: Sykepleiernes ekstra overtidsbetaling bidro til å fylle vaktene. Nå er det slutt. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Folk flest er ferdig med pandemien. Forstår ikke dere også at da må det bli slutt på pandemibonusen?

– Jo, men problemet i helsesektoren er at bemanningsproblemet ikke oppstod da koronapandemien kom. En sykepleier på 60 pasienter. Du kan jo tenke deg kjøret. Du går ofte hjem med en vond følelse i magen.

Stenger rom

Sykepleiermangel rammer store deler av landet. I Lensvik i Orkland kommune står for første gang flere rom tomme på Hamnehaugen helse- og omsorgssenter på grunn av mangel på sykepleiere.

Helsefagarbeider Elisabeth Valseth er verneombud. Hun viser TV 2 fem rom som er stengt fordi de mangler tre sykepleiere.

STENGER ROM: Sykehjemsplasser står tomme fordi de mangler sykepleiere. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Her er et av rommene som vi har stengt for tiden. Det er trist, men det er også trist at det ikke er flere sykepleiere. De sliter over hele landet med å få nok sykepleiere. Lønnen må økes.

TRIST: Elisabeth Valseth sier høyere lønn vil avhjelpe sykepleiermangelen. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Lokkemiddel som fungerte

At pandemipengene bøtet på bemanningsproblemer, bekrefter også arbeidsgiver Anders Jystad som er enhetsleder for hjemmetjenesten i Orkland.

– Koronaavtalen var et lokkemiddel som fungerte når folk måtte gi avkall på tid med familie og annen fritid.

Leder Lill Sverresdatter Larsen i Norges Sykepleierforbund ber arbeidsgiverne innse alvoret.

– Ekstra betaling holder en viss tid. Med mindre betaling, vil de ikke påta seg den belastningen det er å jobbe ekstra når de ser kolleger bli syke av belastningen.

Larsen sier lovpålagte oppgaver betyr at sykepleiere noen ganger blir pålagt overtid.

– Det vi ser skjer når vi ikke får i sykepleiere til å jobbe ekstra gjennom frivillighet, altså gjennom at de får greit betalt, er at det blir pålagt overtid. Da er det flere som sier at det orker de ikke, og slutter i yrket.

Brudd i lønnsforhandlingene

I helgen ble det brudd i lønnsoppgjøret i staten etter at partene sto for langt fra hverandre. KS venter på megling, men tidligst 24. mai kan det bli streik. Det gjør Henriette Myrseth Olsen enda mer bekymret for bemanningssituasjonen.

– Sommeren ser veldig mørk ut, vi har manko gjennom hele sommeren. Vi møter sommeren med klump i halsen,

Varslet Arbeidstilsynet

Hovedtillitsvalgt i NSF i Tromsø kommune, Daniel Brox, sier pandemiavtalen var en påskjønnelse og en klapp på skulderen som mobiliserte ansatte til ta ekstravakter.

– Vi sliter med høyt sykefravær. Det er prekært på legevakten og Helsehuset.

.

PREKÆRT: Legevakten i Tromsø klarer ikke få nok sykepleiere på jobb. Foto: Håvard Nordgård / TV 2

Han har varslet Arbeidstilsynet om dårlige arbeidsforhold på det han sier er en underdimensjonert legevakt hvor 30 prosent av henvendelsene blir besvart etter tidsfristen på to minutter. Sykefraværet i hjemmetjenesten er på mer enn 20 prosent, ifølge Brox.

Gulrot

På Åstveit sykehjem i Bergen fortsetter Olsen jakten på sykepleiere som kan fylle vaktene.

Hun forteller hvilken stor effekt ekstrabetalingen hadde - inntil 1. mai:

— Det var en gulrot.

MOTIVASJON: Henriette Myrseth Olsen kunne tjene en halv månedslønn på tre ekstravakter. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Vi må bli møtt med noe annet enn applaus og jubel. Det har vært kjempelett å få folk til å jobbe, men søndag var det slutt. Å ofre fritid og tid med familien for å stå på arbeidsplassen når det er så dårlig betalt, det er ikke greit.