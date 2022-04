Kålruletter med dillsaus og kokte poteter

Fyllet i kålrulettene kan være kvernet kjøtt av lam, storfe eller svin (eventuelt en blanding av storfe og svin), spedd som til kjøttkaker, men litt løsere i konsistensen. Kålruletter kan også fylles med fiskefarse eller en tykk mos laget på grønnsaker.

Dette trenger du:

10-12 stk middels store blader fra kinakål

Kjøttfarse:

Ca. 400 g kvernet lammekjøtt eller kjøttdeig

1 ½ ts salt

¼ ts pepper

¼ ts muskat

¼ ts ingefær

2 ½ ss potetmel

Ca. 2 dl melk eller vann

KÅLRULETTER: Serveres med dillsaus og kokte poteter. Foto: God morgen Norge

Slik gjør du:

Arbeid saltet godt inn i deigen til den blir seig. Tilsett så krydder og potetmel. Spe med melk eller vann, væsken bør ha samme temperatur som deigen (helst kald). Spe med litt væske av gangen og arbeid den godt inn i deigen før neste speeing.

Tips: Hvis deigen sprekker, dvs fett legger seg langs bollekanten og på arbeidsredskapen, tilsett 1 ts bakepulver. Det vil hindre farsen i å krympe for mye under varmebehandling og den vil holde seg saftig.

Kok opp lettsaltet vann i en vid kasserolle. Skjær vekk litt av den grove stilken på kinakålen. Plukk av bladene, og kok bladene (4-5 stk av gangen) i ca. 1 minutt. Legg bladene i en bolle med kaldt vann slik at de avkjøles raskt. Rist av vannet og legg bladene på et klede eller en rist slik at vannet renner av.

Legg en 1-2 ss med kjøttfarse på hvert kålblad. Brett kantene over kjøttfarsen og rull fast sammen og legg kålrulettene tett i tett med skjøten ned i et smurt ildfast fat. Hell ca. 1 dl av kokevannet over, legg ev over noen små biter med smør. Dekk fatet med lokk eller aluminiumsfolie og sett i forvarmet stekeovn 200 grader i ca. 30 minutter. Tiden er avhengig av tykkelsen på kålrulettene.

Ta kålrulettene opp og la dem renne godt av seg og holde dem varme mens sausen lages.

Hvit saus

Smelt 2 ss smør i en kasserolle. Rør inn 3 ss hvetemel og spe med 5 dl melk blandet med litt av kokevannet fra kålrulettene. Tilsett rikelig med hakket dill og smak til med salt, pepper og revet muskatnøtt.

Tips: Enkelte velger å steke kålrulettene så vidt i stekepanne etter at de er ferdig kokt og serverer med brunsaus eller tomatsaus.