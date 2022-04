Mann fyllekjørte med sjokk-promille

En mann er dømt for å ha hatt nær dødelig høy promille da han satte seg bak rattet i januar.

En 30 år gammel mann kjørte torsdag 6. januar langs en vei i Målselv da han ble stoppet av politiet i Troms.

De hadde reagert på at varebilen kjørte vinglete på veien.

Ifølge dommen fra Nord-Troms og Senja tingrett ble mannen stoppet klokken 19.25, og fremstod sløv i talen da politiet snakket med ham. I tillegg luktet det alkohol i bilen.

Det var avisa Nordlys som først omtalte saken.

Sjokk-promille

Politiet besluttet å hente inn mannen for for avhør og blodprøver, og fikk et sjokkerende resultat tilbake:

30-åringen hadde 3,28 i promille, en time etter at han ble pågrepet.

#Takelvdalen, E6: En politipatrulje stanset en bil etter å ha observert vinglete kjøreadferd. En mann i 30 årene fremstilles for blodprøve da han blåste til langt over lovlig promillegrense. Sak opprettes. — Troms politidistrikt (@polititroms) January 6, 2022

Over 3 i promille kan være dødelig, ifølge Oslo universitetssykehus. Ved så høye promilleverdier kan bevisstheten nedsettes og man kan bli bevisstløs, i tillegg til at pustesenteret i hjernen kan hemmes. Oppkast er også vanlig.

Men den nå dømte mannen var ved godt mot da han la ut på veien den aktuelle torsdagskvelden i januar.

– Siktede har uttalt at han oppfattet at han var kjørbar da han satte seg bak rattet, står det i tingsrettsdommen.

Drakk whiskey

Mannen, som opprinnelig kommer fra Polen, hadde ifølge egne opplysninger drukket alkohol hver dag fra 1.-5. januar, i tillegg til 3-4 glass whiskey før han satt seg i bilen.

Mannen ble fratatt førerretten i tre år, og får 30 dager i fengsel. Om han skal få førerkort igjen, må han foreta en ny førerprøve om tre år.

På grunn av hans lave lønn fikk han en forholdsvis beskjeden bot på 10.000 kroner.