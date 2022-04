Patrick Thoresen gir seg på landslaget: – Det går på ork og motivasjon

Hockeylandslaget er nå samlet i Asker for dobbeltkamper mot Danmark. De siste kampene på norsk jord før hockey-VM i Finland.

Norge VM-åpner mot vertsnasjonen 13.mai. Der blir ikke en av Norges største stjerner å se.

Patrick Thoresen har bestemt seg for å takke nei til videre landslagsspill.

– Det går mye på ork og motivasjon og kjenne min egen kropp. Jeg kjenner det er noe jeg rett og slett ikke kommer til å orke. Jeg vet hvor høyt nivået ligger og hvor store forberedelser som kreves, sier Thoresen til TV 2.

– Skjedd mye fra jeg var 36 til 38

En lang sesong med sluttspill som gikk til finaler mot Oilers har tatt på.

– Jeg har ikke spilt sluttspill på et par år og jeg kjenner det har skjedd mye fra jeg var 36 til 38 år. Å spille syv kamper på 11 dager i et VM er ikke ideelt. Jeg er redd jeg sitter igjen med en vond følelse. Jeg kunne sikkert bidratt med mye annet, som en ledertype, men men det holder ikke for meg. Skal jeg være med må jeg kunne gi alt. Da må man lytte til kroppen og være ærlig med seg selv, sier han.

Før han legger til:

– Jeg skulle ønske jeg var 30 år og like pigg og rask. Det blir sikkert et fett mesterskap med fulle hus og en syk opplevelse, men jeg tror rett og slett ikke at jeg hadde strukket til

– En strek i regningen

Et stort tap for Norge, mener TV 2 sin hockeyekspert.

HOCKEYEKSPERT: Bjørn Chr. Erevik. Foto: Erik Edland / TV 2

– At Patrick ikke blir mer er en stor strek i regninga for Norge. Han er den offensive spilleren med soleklart mest internasjonal erfaring og leverer alltid bra i VM, sier TV 2s hockeyekspert, Bjørn Erevik.

Med sitt nei til Norge bekrefter samtidig Thoresen at tiden som landslagsspiller er over.

– Ja, det er det, bekrefter Thoresen.

– Er det vemodig?

– Nei, egentlig ikke. Jeg sitter igjen med mange gode opplevelser. Jeg har hatt en veldig fin tid og opplevd mye, men jeg vet hva som kreves av deg for å utgjøre en forskjell i et mesterskap og der er jeg ikke lenger. At man kan gå inn og spille en OL-kvalkamp nå og da er en ting, men å levere nesten hver dag i et mesterskap tror jeg ikke det er noe jeg klarer lenger. Det er helt greit, svarer han.

Patrick Thoresen skal bruke sommeren på å vurdere klubbfremtiden / NTB Foto: Fredrik Hagen

Men han har ikke tatt noen endelig bestemmelse om klubbfremtiden. Det skal han bruke sommeren på.

– Jeg må tenke og kjenne litt etter. Bruke sommeren på å vurdere det og komme til enighet med meg selv, sier Storhamar-profilen.

Bonsaksen takket også nei

Denne uken ble det også klart at Alexander Bonsaksen har takket nei til VM i mai. Erlend Lesund er ute etter en operasjon i skuldra.

I tillegg er Jonas Holøs usikker. Han opererte hånda for tretten dager siden og jobber en kamp mot klokka for å bli klar.

– Thoresen er en viktig ledertype både på og utenfor isen, og setter store krav til omgivelsene. Det er gull verdt når landslaget er inne i et generasjonsskifte. Så det vil merkes at Patrick ikke blir med, spesielt når vi stiller uten flere av de andre store profilene, mener Erevik.