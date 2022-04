Studie: Vaksineskepsis blant innvandrere i Norge er arvet fra opprinnelsesland

Det er sannsynlig at holdningen til covid-19-vaksinasjon blant ulike innvandrergrupper i Norge er formet av oppvekst i fødelandet og kontakt med andre som er født i, eller fremdeles bor i fødelandet.

Det er konklusjonen i en studie som er gjengitt i Tidsskriftet for Den norske legeforening.

Studien viser at det er en sammenheng mellom covid-19-vaksinasjonsdekning blant innvandrere i Norge født i Europa, og vaksinasjonsdekningen i deres hjemland.

TV 2 har tidligere omtalt vaksineskepsisen blant ulike innvandrergrupper.

Vaksineholdning

– Sammenhengen med vaksinasjonsdekningen i fødelandet gjør det rimelig å anta at holdninger til vaksiner delvis er formet gjennom oppvekst i og vedvarende kontakt med fødelandet. Kommuner og myndigheter bør derfor være oppmerksomme på vaksinasjonsdekning i fødeland når de vurderer vaksinasjonsdekningen i ulike innvandrergrupper, skriver forfattergruppen i Tidsskriftet.

Studien som er gjengitt i Tidsskrift for Den norske legeforening, viser at innvandrere med lengre botid i Norge hadde høyere vaksinasjonsdekning enn de med kortere botid.

Studien fra FHI baserer seg på tall hentet fra European Centre for Disease Prevention and Control.

I september 2021 varierte vaksinasjonsdekningen i europeiske land fra 24,3 prosent til 98,1 prosent.

I Norge og fra 44,0 prosent til 89,2 prosent blant europeiskfødte innvandrergrupper i Norge.

Vaksinevegring

Tallene viste vaksinasjonsdekning for 22 europeiske land med universell vaksinetilgang, og ble sammenlignet med tall fra Beredskapsregisteret for covid-19 for tilhørende innvandrergrupper i Norge.

Tidlig i pandemien fant en ulik holdning til covid-19-vaksine mellom innvandrere fra ulike land, der personer født i Øst-Europa, Afrika og vestlige deler av Asia i større grad vegret seg eller var usikre til vaksinasjon enn norskfødte.

Vaksinevegringen minsket i alle innvandrergruppene etter at covid-19-vaksine var tilgjengelig, men oppdaterte tall fra Folkehelseinstituttet viser at det er forskjeller i vaksinasjonsdekningen i befolkningen, blant annet etter fødeland, alder, kjønn og bostedkommune.