Molde-spiller med kraftsalve mot Glimt: – Grisespillet de driver med har gått under radaren!

– De har vært «hele Norges» fotball-lag de siste årene. De har hatt gode resultater og blitt høye på seg selv. Da tror de at man ikke kan kødde med dem. Det har gått litt til hodet på dem. Det er godt at de er avslørt nå, sier Brynhildsen.

Han lar ikke muligheten gå fra seg til å fyre opp stemningen før søndagens cupfinale på Ullevaal. Når vi møter Molde-spilleren etter onsdagens trening på Lubbenes gressbane har han selvsagt fått med seg at Bodø/Glimt er i søkelyset etter flere kontroverser den siste tiden.

Det hele toppet seg sist søndag da Ulrik Saltens satte kneet i ryggen på en liggende Viking-spiller, Kevin Kabran.

Slaktes etter stygg involvering

– Det grisespillet de driver med har gått under radaren. Det er godt at folk endelig tar tak i det, sier Brynhildsen.

– Bortskjemte drittunger

Da TV 2 snakket med ham var det ikke klart om Glimt-kapteinen ville straffes for forseelsen i Stavanger, men samme kveld opplyste Norges Fotballforbund at Saltnes blir utestengt i to seriekamper. Han får dermed med seg cupfinalen mot Molde.

– Hvordan de har fremstått har jeg ikke noen formening om, sier MFK-trener Erling Moe - før han fortsetter:

MFK-trener Erling Moe synes en del av kritikken mot Bodø/Glimt har vært overdrevet. Foto: Kristian Hansen

– Men jeg kjenner til dynamikken. Vi har vært der selv i mange år. De som vinner og gjør det godt i Europa blir tatt hardest. Dere i media liker jo å bygge opp og rive ned, men sånn er det. Så er det om å gjøre å prøve å unngå å sette seg selv i særs dårlige situasjoner. Noe av det som har kommet mot Glimt er nok fortjent, men noe er også overdrevet. Jeg synes uansett det er kult med litt trøkk. Det er for lite av det i norsk fotball, så det ønsker jeg velkommen.

– I hvert fall når det ikke går utover Molde?

– Ha-ha! Helt riktig, svarer Moe og gliser bredt.

Mens TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah stemplet Glimt som «bortskjemte drittunger i perioder» etter Viking-kampen - og lokalavisa har stilt spørsmålet «begynner Glimt å bli vel høy og mørk?» - er MFK-treneren mer nyansert angående det som skjedde i Stavanger.

– Jeg har sett om igjen kampen som det blir skreket så voldsomt om. Det er episoder der som man helst skulle sett ikke skjedde, men det gikk begge veier. Episoden med Saltnes ble imidlertid veldig åpenlys, men sånn er fotballen og så får man lære av det, sier Moe.

– Har Glimt overtatt Moldes «bad boy»-stempel?

– Det kan se slik ut. Vi har i hvert fall fått konkurranse.

Glimts mange kontroverser * I starten av mars fikk Glimt walkover i cupen på bekostning av AaFK. Glimt søkte om å flytte kampen fra 13. mars til 6. mars grunnet forberedelser til europacupkamp, noe de fikk innvilget av NFF og NTF. AaFK fikk derimot store problemer med endringen av kamptidspunkt grunnet skader og covidutbrudd, og greide ikke stille lag. * Bortesupporterne har reagert kraftig på piggtrådgjerdene de er blitt møtt med på Aspmyra, en praksis også NFF betegnet som ulovlig. Glimt tok konsekvensen av kritikken og fjernet piggtråden. * Glimt har utestengt egne supportere for ulovlig bruk av bluss. * Hovedtrener Kjetil Knutsen varslet etter Roma-tapet at det ikke lenger var automatikk i at han kom til å stille til én-til-én-intervjuer etter kampene i Eliteserien, fordi det tok for lang tid. * Glimt og Kjetil Knutsen reagerte sterkt etter at Romas keepertrener Nuno Santos gikk fysisk til verks og tok kvelertak på Glimt-treneren etter kampen på Aspmyra. Klubben betegnet oppførselen fra italienerne som et «systematisk angrep på Glimts verdier», og krevde at offentligheten fikk tilgang på videoen som viste hvordan Knutsen ble angrepet. Da videoen omsider ble lekket til mediene reagerte derimot mange på at det var tilnærmet umulig å konkludere med hva som egentlig skjedde. * Etter å ha tapt 0-4 i Roma uttalte Kjetil Knutsen at han følte seg utsatt for et overgrep av UEFA. Ordbruken skapte reaksjoner. Daglig leder Frode Thomassen forsvarte den, før Knutsen i etterkant tok selvkritikk. * Midtbanestrateg Ulrik Saltnes plantet kneet sitt i ryggen på en liggende Viking-spiller, Kevin Kabran. Kjetil Knutsen uttalte at han kom til «å le seg i hjel» hvis så skjedde.

Mens debatten rundt Bodø/Glimt raser avgårde både i nasjonale og lokale medier, så fokuserer MFK først og fremst på det som skal skje på søndag. Denne uka trener de på gress for å være best mulig forberedt til underlaget som venter på Ullevaal. Det var god stemning da spillerne onsdag møttes til den første fellesøkten etter søndagens uavgjort-kamp mot Rosenborg. Moe tror imidlertid ikke stemningen er noe annerledes hos søndagens motstander. Av erfaring så vet han at når presset fra omgivelsene er stor, så kan det virke samlende for et lag.

– Ja, det kan det gjøre. Men så kan det også bli en ny opplevelse for en gruppe som gjør at man ikke håndterer det så bra. Det er ikke enten eller, men både og.

Ola Brynhildsen tror imidlertid dette kan være et godt tidspunkt å møte Glimt.

– Det er et lag vi har veldig lyst til å slå. De har gått på et par smeller i det siste. De er litt heite i hodet og sparker ned folk. Så det er kanskje et godt tidspunkt å møte dem til en finale.

TV 2 har vært i kontakt med Bodø/Glimt som ikke ønsker å svare på kritikken fra Ola Brynhildsen.