Stakk av med gjev pris

Fjorårets sesong for Henny Reistad var eventyrlig, og da hun signerte for danske Team Esbjerg var forventningene store.

Se merittlisten under.

– Det er ikke bare lett å komme inn i et nytt lag sportslig sett. Jeg følte på det. Sånn jeg presterte på slutten av sesongen i fjor med Vipers – jeg har jo aldri prestert så bra før. Det er ikke sånn at jeg hadde det nivået over så lang tid. Det er ikke så lett å hente tilbake det med en gang, sa Henny Reistad til TV 2 i fjor høst.

Men 23-åringen har spilt seg godt inn i den danske ligaen.

Reistad ble kåret til beste venstre bakspiller da de norske håndballjentene tok VM-gull i desember, og nå har hun stukket av med en gjev pris nok en gang:

Årets kvinnelige håndballspiller i den danske ligaen.

Med 30 prosent av stemmene fra Håndbold Spiller Foreningen, ble Reistad den fjerde nordmannen siden 1997 til å få prisen.

TV 2s håndballekspert, Bent Svele, er mektig imponert over Reistads prestasjoner i Esbjerg.

– Det er fullt fortjent og hun har vært den klart beste. Det handler om kvalitetene hun har og at hun viderefører det. Det er helt naturlig for henne å gå foran. Hun har vært en berikelse for Esbjerg og den danske ligaen, det er det ingen tvil om, slår Svele fast.

Reistad har scoret hele 192 mål for Esbjerg i den danske ligaen denne sesongen, med en scoringsprosent på 73,6.

Esbjerg har spilt seg til semifinale i sluttspillet og til en kvartfinale i Champions League. Der får hun et gjensyn med landslagskollegene Emilie Hegh Arntzen og Malin Aune i CSM Bucuresti.

Henny Reistads meritter sesongen 20/21:

Gull i EM

Gull i Rema 1000-ligaen

Gull i NM

Gull i Champions League

Beste unge spiller i Champions League

MVP i Final 4 Champions League (tidenes yngste)

Årets håndballprofil i Rema 1000-ligaen

Årets Eliteseriespiller i Rema 1000-ligaen

Årets midtre bakspiller i Rema 1000-ligaen