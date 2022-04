Ber om 30 dagers ubetinget fengsel for tidligere kjendismanager

– Bakke har innrømmet at Elden ikke visste at e-posten var forfalsket. I Bakkes forklaring så ligger det en innrømmelse av skyld, sa aktor Henrik Nicolaisen Kveine innledningsvis i sin prosedyre torsdag.

Politiadvokaten la til slutt ned påstand om at Bakke skal dømmes til 30 dagers ubetinget fengsel, samt at han må betale saksomkostninger på 3000 kroner.

AKTOR: Politiadvokat Henrik Nicolaisen Kveine. Foto: Frode Sunde / TV 2

Den tidligere manageren er tiltalt for å ha fabrikert en e-post han sendte til sin advokat John Christian Elden.

– Den handlingen rammer ikke bare retten og rettssystemet, men det rammer også en privatperson som blir saksøkt med det falske dokumentet, sa Kveine.

Bakgrunnen for at han sendte e-posten er en konflikt han havnet i med Mads Hansen etter at sistnevnte antydet på Instagram at Bakke blant annet er «sleip».

Bakke nekter straffskyld etter tiltalen, men erkjenner at han forfalsket e-posten. Aktor mener derimot at det ikke holder.

– Ubetinget fengsel er det største ondet et samfunn kan påføre sine borgere, sa Bakkes forsvarer, advokat Jan Erik Teigum innledningsvis i sin prosedyre.

Forsvareren sier at Bakke aldri hadde til hensikt at den omstridte e-posten skulle brukes i en rettslig prosess.

Hansen krever erstatning

Mads Hansens bistandsadvokat fremmet i sin prosedyre et erstatningskrav på 80.000 kroner mot Bakke. Onsdag fikk retten se flere fakturaer som advokatselskapet Lund & Co har fakturert selskapet Fist Magnet Entertainment AS, der Hansen er eneeier.

E-posten, som Bakke har erkjent at han fabrikerte, var angivelig sendt fra modell Amalie Olufsen, som på tidspunktet var en klient av Bakke. John Christian Elden sendte den falske e-posten vedlagt en klage til forliksrådet.

Politiet mener at Bakke visste at e-posten ville bli brukt som grunnlag for klagen.

I RETTEN: Mads Hansen sammen med sin bistandsadvokat, Constance Jessen Holm. Foto: Frode Sunde / TV 2

Bakke nekter straffskyld for dette, og sier at e-posten bare ble sendt for å gjengi til Elden hva han hadde snakket med Amalie Olufsen om i en telefonsamtale.

«Dask på lanken»

Innholdet i e-posten handler om at Bakke led et økonomisk tap som følge av at influenseren droppet han som manager etter Mads Hansens omtale på Instagram. På bakgrunn av dette varslet han søksmål mot Hansen.

Under sin forklaring hevdet Bakke at han aldri hadde økonomi som motivasjon, men at han kun ønsket en beklagelse fra Mads Hansen.

– Den forklaringen gir liten mening når det står i søksmålsvarslet at han vil kreve erstatning for økonomisk tap og komme tilbake til beløpet, sa Kveine under prosedyren.

Under bevisførselen ble det lagt frem en tekstmelding Bakke sendte til Elden i etterkant av Hansens innlegg på Instagram. Bakke innleder tekstmeldingen til Elden med at han ønsker å gi Hansen «en dask på lanken».

Det er også dokumentert en e-post mellom Bakke og Eldens kollega Didrik Beck Rodarte, der Bakke antyder at han ble påført et tap på 75.600 kroner som følge av Mads Hansens omtale på Instagram. I klagen som ble sendt til forliksrådet er beløpet på 150.000 kroner.

– Hvis hans formål hadde vært å blåse opp et økonomisk krav så hadde dette vært en ganske dum måte å gjøre det på. Da hadde man blåst det opp på en annen måte enn man gjorde her, sa Bakkes forsvarer, advokat Jan Erik Teigum under sin prosedyre.

– Det Bakke har gjort er dumt, og han burde ikke gjort det. Likevel mener jeg at det ikke er straffbart og at han skal frifinnes, sa Teigum videre.

Lukket dørene under Eldens forklaring

Torsdag morgen besluttet retten at deler av prosedyrene skulle holdes for lukkede dører. Årsaken er at både aktor og forsvarer i sine prosedyrer på forhånd varslet at de vil vise til John Christian Eldens politiforklaring, som er underlagt taushetsplikt.

Pressen og andre tilhørere måtte også forlate rettssalen da Eldens politiforklaring ble spilt av i retten onsdag.

TILHØRERBENKEN: På rettens første dag møtte både komiker Morten Ramm, fotograf Tina Rekdal og artistene Hanne Sørvaag og Kim Wigaard opp i retten. Foto: Frode Sunde / TV 2

Loven sier at all kommunikasjon mellom en advokat og hans klient er underlagt taushetsplikt, med mindre klienten fritar advokaten fra dette. Bakke har ikke gitt fritak fra taushetsplikten, og har gjennom sin advokat fremmet begjæringen om lukkede dører.

Til stede i retten torsdag er også artist Kim Wigaard og kjendisfotograf Tina Rekdal. Begge to har tidligere vært i betente konflikter med Bakke, og stilte høsten 2021 opp i en lengre artikkel VG skrev om manageren.

Erland Bakke er kalt inn til fremmøteforkynning av dommen i Oslo tingrett den 12. mai.