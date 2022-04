Avslører «motbydelig» politi-praksis i Minneapolis

Snaut to år etter at George Floyd ble drept, avdekker en gransking at politiet i Minneapolis regelmessig utøver rasistisk diskriminering av innbyggerne.

Borgermester Jacob Frey kaller funnene i granskingen for «motbydelig» og «tidvis forferdelig», og konstaterer at tidligere granskinger ikke har ført til reaksjoner.

– Denne gang må det være annerledes, sier Frey ifølge The New York Times.

Den 72 sider lange rapporten konkluderer med at politiet i Minneapolis opptrer rasistisk når det gjelder bruk av makt, arrestasjoner, ransakinger og bøtelegginger av hvite kontra svarte innbyggere.

Granskingen viser ifølge The New York Times også at ledelsen ikke stiller polititjenestefolk til ansvar for maktmisbruk og at politiet har brukt falske kontoer i sosiale medier for å overvåke svarte innbyggere og organisasjoner.

Omfattende gransking

Det er Minnesotas menneskerettighetsdepartement som har gjennomført granskingen, blant annet ved å gjennomgå rundt 700 timer med politikameraopptak og 480.000 sider med dokumenter. Tidligere politisjefer fra hele landet har bistått i arbeidet.

Det konkluderes også med at politiet i Minneapolis bruker nedsettende skjellsord overfor kvinner og svarte, enten det gjelder personer som er mistenkte, vitner eller deres egne kolleger.

Selv om svarte kun utgjør 19 prosent av befolkningen i Minneapolis, har politiets bruk av fysisk makt over en tiårsperiode i 63 prosent av tilfellene gått utover svarte, ifølge rapporten.

Overvåket uten godkjennelse

Polititjenestefolk skal til og med ha brukt falske kontoer i sosiale medier for å overvåke og kontakte folkevalgte, svarte enkeltpersoner og organisasjoner, selv om de ikke var mistenkte for noen lovbrudd.

Falske kontoer skal kun brukes i etterforskningsøyemed og må godkjennes på forhånd av en leder, samt registreres. Minst to dusin kontoer ble brukt uten at dette ble gjort. Rapporten fastslår at ingen falske kontoer ble brukt for å overvåke hvite enkeltpersoner eller hvite nasjonalister.

George Floyd ble drept i mai 2020 av politimannen Derek Chauvin, som i mars 2021 ble dømt til 22,5 års fengsel.