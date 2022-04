Storavtale om norsk fotball: Skal vise 50.000 breddekamper

Med TV 2 og Amedia på eiersiden, blir MyGame plattformen for strømming av all breddefotball i Norge de neste syv årene.

Med automatiserte sportskameraer på over tusen fotballbaner over hele landet, skal selskapet dekke kamper i full HD-video, med høydepunkter, kampanalyse og trenerverktøy bare eliteklubbene hittil har hatt tilgang til. Fotballpresident Lise Klaveness ser et stort potensial i det nye samarbeidet.

Fakta: MyGame ble startet i 2019 av Harald Strømme og Edvard Tveten. Selskapet har inngått eksklusive avtaler om norsk håndball, ishockey, basketball, volleyball og innebandy i en 10-års periode. Med den nye fotballavtalen samles all norsk lagidrett på en felles plattform. Utrullingen av kameraer er i gang, og vil bygges ut over de neste to årene. Totalt skal mer enn 2000 arenaer utstyres med sportskameraer. Kampene vil være tilgjengelig via en abonnementstjeneste. TV2, Amedia, Geltis AB og Bernhard Steen er investorer i selskapet.



Norges Fotballforbund ønsker å styrke engasjementet og spillerutviklingen i grasrot-fotballen, i tillegg til å skape ekstra inntektskilder til lokale klubber land og strand rundt. Fotballpresident Lise Klaveness mener satsningen bidrar til både økt engasjement og nye inntekter, og er svært positiv til prosjektet.

— Det er den store bredden i norsk fotball som er selve grunnlaget for NFFs virksomhet. Det er her talentene vokser frem, og det er her samholdet og engasjementet skapes. Ved å tilby strømming av breddekamper over hele landet, skaper vi enda større entusiasme for breddefotballen. I tillegg får spillere og trenere på alle nivåer tilgang til nye analyseverktøy som er viktig for spillerutvikling og fotballfaglig kompetanse, sier Klaveness.

Én felles hjemmebane

Administrerende direktør i MyGame, og en av gründerne bak selskapet, Harald Strømme, sier målet er å gjøre det både morsommere og tryggere å spille fotball.

– Spillere, familie og fans får for første gang muligheten til å se de kampene og de utøverne som betyr aller mest for dem. Ny teknologi gjør det mulig å dekke kamper som aldri tidligere er blitt vist, sier Strømme.

– Samtidig settes personvernhensyn i høysetet, og vi har utviklet løsninger i samarbeid med Norges Idrettsforbund, som det ikke finnes maken til andre steder verden. Strømming av idrett har hittil skjedd uten kontroll og helt vilkårlig via sosiale medier. Nå settes dette inn i et helhetlig og regulert system, utdyper den tidligere Discovery- og TVNorge-sjefen.

Klaveness er glad for at samarbeidet mellom TV 2, Amedia og MyGame setter personvernet og hensynet til spillerne i fokus.

– Når vi tar i bruk ny og fremtidsrettet teknologi, er samarbeidet med Norges Idrettsforbund betryggende og viktig, sier Klaveness.

– Vil løfte dekningen av norsk fotball til nye høyder



Den nye avtalen betyr at TV 2, Amedia og MyGame på en trygg og publikumsvennlig måte vil formidle alt fra Eliteserien til titusenvis av breddekamper.

TV 2 har gjort rettighetsavtalen med fotballen, og skal selv dekke Eliteserien, mens Amedia sublisensierer rettighetene til Obosligaen, Norsk Tipping ligaen, PostNord ligaen og 4. divisjon. MyGame sub-lisensierer resten av bredde- og ungdomsfotballen.

— Vi har hatt et mål om å samle all norsk fotball på én felles hjemmebane. Det får vi til i samarbeid med Amedia og Mygame, sier TV 2-sjef Olav Sandnes.

TV 2 gikk tidlig inn på eiersiden i MyGame, og har nå fått følge av Amedia.

Konsernsjef Anders Opdahl lover at både publikum og fotballen vil nyte godt av det nye samarbeidet.

— Vi har en lang tradisjon for å dekke norske breddefotball ute i våre 84 lokalaviser. Nå setter vi dette inn i et redaksjonelt og innholdsmessig samarbeid som vil løfte dekningen av norsk fotball til nye høyder. Lokale klipp, høydepunkter og enkeltkamper blir tilgjengelig for våre lesere, og for brukerne blir det en sømløs opplevelse å gå fra den ene brukerplattformen til den andre, sier Opdahl.