Fortsatt nedgang for Sbanken

Sbanken hadde et resultat før skatt på 226,1 millioner kroner i årets første kvartal. Dermed fortsetter den negative trenden.

Sammenlignet med første kvartal i fjor er resultatet før skatt en nedgang på nesten 6 millioner kroner. For hele 2021 var nedgangen på om lag 45 millioner kroner.

De totale inntektene landet på 446 millioner kroner, noe som er en økning sammenlignet med i fjor på 16 millioner.

Driftsresultatet havnet på 179,5 millioner og står dermed for en nedgang på nesten 50 millioner kroner.

I mars fikk DNB klarsignal til å kjøpe Sbanken, og i sitt kvartalsresultat skriver storbanken at de to skal fortsette som to banker med ulike kunder og produkter, men på lengre sikt se på hvordan en sammenslåing kan gjennomføres.

(NTB)