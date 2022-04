Regulering av matpenger i barnehagene vurderes

Regjeringen vurderer nå å hindre barnehagene i å kunne skru opp prisen for mat til barna. Bakgrunnen er frykt for økte sosiale forskjeller.

– Barnehagen er et av våre viktigste verktøy for å utjevne sosiale forskjeller i samfunnet, sier statssekretær Hallvard Hølleland (Ap) i Kunnskapsdepartementet til Utdanningsnytt.

Regjeringen skal legge fram en ny nasjonal barnehagestrategi senere i år, og mat og måltider er ett av flere temaer som vurderes, sier Hølleland.

– Det har tradisjonelt ikke vært noen nasjonal politikk knyttet til matservering i barnehagen, men vi ser jo at matserveringen både kan øke og redusere de sosiale forskjellene, sier Hølleland.

– Enkelte steder er prisen nå over 1.000 kroner i måneden, andre steder under 200 kroner. Regjeringen vil vurdere en sterkere regulering av matpengene, men også andre grep for å redusere de store forskjellene vi ser mellom norske barnehager, sier han.

Men kan en regulering innebære makspris på mat i alle barnehager? Det frykter Mehmet Kaan Inan, bystyrerepresentant for Høyre i Oslo.

– Dette lukter makspris lang vei. Det er en veldig dårlig idé fordi makspris i praksis innebærer at mange barnehager må kutte i matbudsjettet og servere tusenvis av barn dårligere mat. For å si det enkelt, dette er kjip politikk, skriver Inan i en epost til Utdanningsnytt.

