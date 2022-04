Snakker ut om «vampyr-ritual»

I et intervju med magasinet Glamour, hvor Megan Fox pryder månedens forside, ønsket filmstjernen å klarne opp i ryktene om parets «bloddrikkingsritual».

– Jeg tror at det å drikke hverandres blod kan villede folk, eller at de foresteller seg at vi er som Game of Thrones og drikker hverandres blod. Det er kun noen få dråper, men ja, vi drikker hverandres blod, sa Fox.

I intervjuet fortalte hun at hun interesserer seg for astrologi, metafysisk praksis og meditasjoner, samt fullmånepraksiser. For Fox er det å drikke hverandres blod en overgang, eller noe som de gjør av en grunn.

«Ta sjelen min»

– Og det er kontrollert, hvor det er som "la oss ta et par dråper blod og drikke det". Han er mye mer tilfeldig og hektisk og kaotisk, hvor han er villig til p bare åpne brystet sitt med knust glass og si "ta sjelen min", forklarte hun.

LIDENSKAPLIG: Kourtney Kardashian og musician Travis Barker under Grammy-utdelingen tidligere i april. Foto: Angela Weiss / AFP

Medier har fanget opp at paret er venner med Kourtney Kardashian og Travis Baker, men ifølge Fox er de ikke like nærme som kjendispressen vil ha det til.

– De er magnetiske, så ingen kan egentlig samhandle noe særlig med dem, fordi de bare sitter fast, sa hun, og spøkte også med at alle barna gjør det vanskelig å arrangere dobbeldate.

Liker ikke sosiale medier

På et tidspunkt åpnet stjernen også opp om at hun har snakket med sine tre sønner om kjønnsidentitet, i og med at Noah, den eldste av dem, begynte å kle seg i kjoler da han var to år gammel. Hun har blant annet kjøpt bøker som er skrevet av transseksuelle barn.

– Noen av bøkene handler bare om at du kan være gutt og bruke kjole, du kan uttrykke deg selv gjennom klærne dine hvordan du vil. Og det trenger til og med ikke å ha noe med seksualitet å gjøre, sa Fox, og fortsatte:

Skuespilleren mener at sosiale medier er «uhyggelig». Foto: Angela Weiss / AFP

– Så fra de var veldig ung har jeg inkorporert de tingene i deres daglige liv så ingen av dem føler at de er rar eller merkelig eller annerledes.

Hun holder barna sine unna sosiale medier da hun mener at dette er uhyggelig, men hun påpeker at hun selv har profiler som andre personer driver på vegne av henne.