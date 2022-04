Solgt for over 530 millioner kroner

Diamanten på 15,10 karat heter «The Du Beers Cullinan Blue», og ble auksjonert bort for 57,5 millioner dollar, som tilsvarer over 530 millioner norske kroner.

Auksjonen ble arrangert av Det Geologiske institutt i Amerika (GIA) Sotherby's i Hong Kong, hadde fire deltakere og ble avsluttet etter åtte minutter, ifølge nyhetskanalen CNN.

Vinneren av diamanten var en anonym innringer som bød 9,5 millioner dollar mer enn hva diamanten var estimert til å gå for.

Usedvanlig sjelden

Diamanten ble funnet i en mine i Sør-Afrika i 2021, og har blitt rangert med den høyeste kvaliteten som finnes for fargede diamanter.

Av GIA blir juvelen beskrevet som «fancy vivid blue», som altså er en toppgradering for farge – kun 1 prosent av blå diamanter har fått tildelt denne tittelen.

Diamanten beskrives som usedvanlig sjelden, og ingen av samme kvalitet har tidligere blitt auksjonert bort.

– Det gjør utseendet til denne feilfrie perlen til en begivenhet i seg selv, uttalte Sotherby's.

Nesten rekord

Til tross for den høye summen, er det likevel ikke en rekord for Sotherby's. I 2016 ble diamanten «Oppenheimer Blue» på 12,62 karat solgt for 70.000 dollar, altså rundt 650.000 kroner mer enn hva «The Du Beers Cullinan Blue» gikk for.

– Det er virkelig en «én i en generasjons»-stein, og ganske enkelt den mest storslåtte blå diamanten av sin størrelse som jeg noen gang har sett, sa styreformann i Sotherby's Asia i en uttalelse.