Kewell ser kun én ting kan stoppe Liverpools utrolige jakt

Liverpool kan bli det første engelske laget til å vinne kvadrupel.

– Jeg vet at alle sitter på gjerdet og sier at det skal tas én kamp om gangen, men jeg tror faktisk Liverpool kan klare det, sier tidligere Leeds- og Liverpool-spiller Harry Kewell som gjest i TV 2s Champions League-sending.

De røde har allerede vunnet Ligacupen, mens finaleplassen i FA-cupen mot Chelsea er sikret. Med onsdagens 2-0-seier over Villarreal tok Liverpool et langt steg mot Champions League-finalen, og i Premier League er det kun ett poeng opp til serieleder Manchester City når fem kamper gjenstår.

TROR PÅ KVADRUPEL: Harry Kewell, som vant Champions League med Liverpool i 2005, gjestet TV 2 Champions League-sending, var mektig imponert over gamleklubben etter 2-0-seieren mot Villarreal på Anfield onsdag kveld. Foto: TV 2 Sport 1

– Jeg trodde den siste uken med derbyer mot Manchester United og Everton ville bli den tøffeste, og at de med seirer der ville de begynt å lukte muligheten. De trenger flaks, og de må være tålmodige, for mange vil møte dem med lavt forsvar, men dette laget kan skrive om fotballhistorien, sier Harry Kewell.

– Det eneste som kan stoppe dem

Australieren trenger imidlertid ikke lang betenkingstid på spørsmålet om hvem eller hva som kan stoppe Liverpools utrolige drøm den neste måneden.

– Manchester City, svarer Kewell kontant.

– Det er det eneste som kan stoppe dette laget, fortsetter han.

– Du ser hvor energisk dette Liverpool-laget. Det er fantastisk og solid, og de presser så hardt. Villarreal var i knestående i en semifinale her mot et lag som nettopp har spilt derby mot Everton og Manchester United før det, men Liverpool vil fortsatt ha mer. De lukter blod. Det eneste som kan stoppe dem er Manchester City, sier Liverpools Champions League-vinner fra 2005.

Liverpool er avhengige av poengtap for Manchester City i Premier League, og Pep Guardiolas menn kan også bli motstanderen i en eventuell Champions League-finale. City leder 4-3 fra hjemmekampen mot Real Madrid.

Hyller helseteamet

Tidligere landslagskaptein Brede Hangeland mener Liverpool er i tidenes form.

– Sulten til Liverpool er dypt imponerende. De har en skadefri tropp, så det er et helt utrolig arbeid som foregår i kulissene. I kveld plukket de av Sadio Mané og Trent Alexander-Arnold, men de ville være med mer. Det er en tropp og et lag som virker å være i en form de aldri har vært før, og det må du for å konkurrere på så mange fronter, sier Hangeland i TV 2s sending.

Også TV 2s fotballekspert Morten Langli trekker frem skadesituasjonen.

– Noe av det mest imponerende er at de orker å spille tre ganger i uken med den fantastiske intensiteten gang etter gang. De er i fantastisk fysisk form, og det er nesten utenkelig å ha en skadefri tropp i denne fasen av sesongen, sier Langli.

– Nå har Liverpool et veldig godt utgangspunkt, og de kan kanskje hvile noen sentrale spillere i returkampen. De er i en veldig god posisjon, sier Langli.

Returoppgjøret går på El Madrigal førstkommende tirsdag. Før den tid – allerede tidlig lørdag – skal Liverpool møte Newcastle på bortebane.