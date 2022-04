Strømøy etter sviende nederlag: – Jeg ble karakterdrept

Tore Strømøy var benkeforslag som ny styreleder for Rosenborg onsdag kveld, men led et knusende nederlag i avstemmingen mot Cecilie Gotaas Johnsen.

Hun blir RBKs første kvinnelige styreleder med 723 mot 63 stemmer.

– Det hadde jeg en mistanke om ganske tidlig. Det er bare å se utover her. Det er ikke sikkert at det er så... Det er mye voksne folk. Det er veldig konservativt. Jeg tror at det å følge valgkomiteens forslag er sånn som man skal gjøre, sier Strømøy til TV 2.

– Så ble jeg omtrent karakterdrept fra scenen med at de dro frem Byåsen og greier. Jeg kjente meg ikke igjen i det. Det er greit nok. Jeg tenkte at jeg kanskje fikk komme opp og si noe, men det var ikke slik det var. Det var såpass klart at det var greit, fortsetter han.

– Hvordan opplevde du det at du ikke fikk komme opp og si noe?

– Det syns jeg var litt rart. Mye som ble sagt om Byåsen og meg stemte ikke. Men jeg har hatt denne følelsen lenge... Om man går på Facebook, så har jeg aldri fått så mye omtale noen gang før, og så mye negativt. Det har vært massivt fra «gammelkaillan» fra start til mål. De vil fortsette slik som de har gjort før. Det er greit det. Da blir det slik i Rosenborg.

– Han kunne tatt ordet

Rosenborgs nye styreleder er glad for å ha fått tillit av klubbens medlemmer.

– Det er en hyggelig tillitserklæring fra medlemmene. Jeg takker for den tilliten, så blir det spennende å komme i gang, sier Cecilie Gotaas Johnsen til TV 2.

– Hva tenker du om at Strømøy ikke fikk snakke for seg?

– Det er ikke nødvendigvis vanlig at man får fremme seg selv. Det blir fremmet av den med benkeforslaget som skal fremme kandidaten. Han kunne tatt ordet og tatt posisjon på noen av sakene vi hadde. Da kan man fremme det som er viktig for medlemmene. Han har hatt en gyllen mulighet slikt sett. Det er vel litt hvordan man forventer at oppgaven skal legges til rette for, sier den ferske styrelederen.

NY STYRELEDER: Cecilie Gotaas Johnsen mottar applaus etter på å ha blitt valgt. Foto: Frank Lervik, TV 2

– Har vært så mye stygt

Strømøy forteller at han har opplevd massiv hets i sosiale medier i forkant av styreledervalget.

– Det har vært folk som har brukt nesten hele tiden på å bekjempe at jeg skulle ha muligheten til å komme til her. Det er interessant at folk holder på slik, sier han.

– Jeg sitter ikke akkurat med en følelse av at jeg gikk glipp av en kjempesjanse etter det som jeg har opplevd.. Det har vært så mye stygt, at jeg har tenkt «himmel og hav, å gå inn i de greiene der...» De har en jobb å gjøre med å snu dette. Så kan man kanskje si at jeg er litt soft, som ikke tåler det, men nå vet jeg hvordan politikere har det, fortsetter NRK-profilen.

– Hvordan har det gått inn på deg?

– Det er klart det går inn på deg. Jeg er glad for at jeg skjønner litt av spillet, og at jeg klarer å si til meg selv at jeg er ikke så dårlig som det der. Jeg tror jeg kunne gjort en forskjell. Snu opp ned og åpne litt ting. Det vil man ikke. Man ønsker å fortsette i det samme sporet som før. Så får man ønske dem lykke til og håpe at det går bra.

– Er du skuffet?

– Selvfølgelig. Men samtidig er det nesten en liten lettelse at jeg slipper oppi det der, sier Strømøy.