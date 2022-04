Mannen som er siktet etter motorshowet: – Den verste dagen i mitt liv

Mannen som kjørte inn i en tribune under bilshowet på Bjerke sier til Avisa Oslo at han er utrolig lei seg for skaden han har gjort.

– Det er den verste dagen i hele mitt liv. Jeg er utrolig lei meg, og jeg har tenkt masse på de som ble skadet. Jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg har tenkt på det hvert eneste minutt siden ulykken. Men jeg forstår ikke hvordan det kunne skje, sier han til avisen.

Søndag ettermiddag kjørte han inn i en tribune under et motorshow på Bjerke i Oslo. Syv personer ble skadet, og fire av dem ble sendt til sykehus.

Sjåføren er siktet for uaktsom kjøring, og arrangøren av showet er siktet for uaktsomhet etter straffelovens paragraf 356.

Han sier til avisa at han nekter straffskyld, men at han erkjenner de faktiske forholdene.

Han sier at han er glad for at alle de skadde er utenfor livsfare.

– Nå vet jeg at ingen ble kritisk skadet. Det er jeg utrolig lettet og glad for. Jeg har lyst til å si til alle som var der at jeg er utrolig lei meg, og at jeg har tenkt masse på dem. Jeg håper alle blir helt friske igjen, sier han.

Søndagens show var kun ett av rundt 100 show som var planlagt i Norge. Arrangørene innrømmer at sikkerheten ikke var god nok, men sier at de å gjennomføre flere showe.

De lover å ta grep for å hindre nye ulykker i de neste showene.

Ifølge NRK etterforsker politiet også om arrangøren har trikset økonomisk. Årsaken er at de kun tok kontantbetaling. Politiet har tatt beslag i en pengesum i forbindelse med etterforskningen.

Arrangøren sier på sin side til NRK at det ikke er noe økonomisk rot, og at alle betalende kunder har fått kvittering. Videre har hans advokat, Patrik Lundevall-Unger, tidligere sagt til TV 2 at de ser på hendelsen som et uhell, og at de mener det ikke har skjedd noe straffbart.