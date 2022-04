To magiske minutter sendte Liverpool nærmere finale

Første omgang var det en tålmodighetsprøve for Liverpool. Etter pause løsnet det.

Liverpool - Villarreal 2-0

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Liverpool tok et steg mot Champions League-finale med 2-0-seier over Villarreal i første semifinaleoppgjør onsdag kveld.

Jürgen Klopps menn slet lenge med å omsette det spillemessige overtaket til scoringer, men i starten av andre omgang løsnet det. Først kom et selvmål etter Jordan Hendersons innlegg, før Sadio Mané doblet Liverpools ledelse.

– Første omgang var en tålmodighetsprøve. Det Liverpool-laget som kom ut etter pause var uimotståelig, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

– For en rundspilling og dominant forestilling. Det var skyhøyt nivå på Liverpool, sier TV 2s fotballekspert Morten Langli.

– Villarreal ble grundig utspilt, og det er nesten sensasjonelt at det skal være så stor forskjell i en Champions League-semifinale. Dette var total enveiskjøring, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Kan ikke huske noen Villarreal-sjanser

Villarreal klarte ikke å true Liverpool-forsvaret.

– Vi gjorde en komplett prestasjon i dag. En veldig voksen prestasjon av oss. Vi slipper ikke dem til målsjanser og vi holder buret rent. Vi kan være veldig fornøyde med denne kvelden, sier Virgil van Dijk til TV 2.

Liverpool har fortsatt mulighet til å vinne fire trofeer denne sesongen. Laget har allerede tatt Ligacupen, mens de er i finale i FA-cupen. I Premier League er det ett poeng opp til Manchester City.

– Vi tenker ikke veldig mye på det. Vi er bare fokuserte på neste kamp. Det var en tøff kamp, og nå har vi en vanskelig kamp mot Newcastle i Premier League til helgen, og så spiller vi borte mot Villarreal, som blir en stor test for oss. Vi må bare holde fokus de neste kampene å se hvor det tar oss i slutten av sesongen, sier Liverpool-kaptein Jordan Henderson.

Tør der andre feiger ut: - Det er herlig å se!

Liverpool-press

Liverpool var det førende laget i første omgang, og i det tolvte spilleminutt fikk Sadio Mané en kjempesjanse. Mohamed Salah slo et godt innlegg til Mané, men senegaleseren fikk ikke ordentlig til en ordentlig heading fra kloss hold.

Mané skjøt like utenfor senere i omgangen, men fire minutter før pause skulle virkelig Liverpool-fansen komme opp fra setene. Fra nærmere 30 meter testet Thiago Alcântara skuddfoten, men spanjolens rakett gikk i krysstolpen.

Andre omgang fortsatte i samme spor som før pause. Fire minutter inn i andre omgang hadde Liverpool og Fabinho en ball i nettet, men Virgil van Dijk, som satte opp den brasilianske midtbanespilleren, var i offside i forkant.

Løsnet foran mål

I det 53. spilleminutt løsnet det omsider for Liverpool. Jordan Henderson dro seg ut på høyresiden og slo et innlegg som gikk innom Pervis Estupiñán. Villarreal-målvakt Gerónimo Rulli var på vei ut i feltet og endte opp med å slå Hendersons innlegg i mål til 1-0 for hjemmelaget.

Bare to minutter senere kunne hjemmepublikummet på Anfield juble igjen. Etter nydelige kombinasjoner sendte Mohamed Salah en perfekt vektet stikker gjennom til Sadio Mané, som kunne tuppe inn 2-0-scoringen til Liverpool.

Liverpool skapte flere sjanser til å øke ledelsen, men ti minutter etter 2-0-målet hadde Andy Robertson en ball i mål som ble annullert for offside.

Villarreal klarte ikke å svare, og Liverpool tok et steg nærmere finale med 2-0.

– De spilte en veldig god kamp, og vi spilte ikke en av våre beste, men vi har fortsatt mye igjen å spille for i neste kamp på hjemmebane. Vi kommer ikke til å gi opp, sier Villarreal-angriper Arnaut Danjuma.

Returoppgjøret spilles på El Madrigal tirsdag 3. mai.