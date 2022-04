Fjerner Prins Andrews ærestittel

Det var enstemmig blant rådmenn i York at prins Andrew skulle fratas tittelen «Freedom of the city», melder Sky News.

Det skjer etter hans juridiske oppgjør med Virginia Giuffree, overgrepssøksmålet som endte med forlik.

Tittelen ble gitt til prinsen i 1987.

Til avisen sier utøvende medlem i City of York Council, Lib Dem Darryl Smalley, at det er gledelig å se at alle medlemmene var enige om at det ikke lenger er passende at prinsen beholder tittelen.

– Tittel-fjerningen sender den rette beskjeden om at vi som by står sammen med overgrepsofre.

En rekke medlemmer som snakket offentlig på møtet på en veddeløpsbane i York uttalte at enten Dronningen eller myndighetene burde frata prinsens hertug-tittel i York.

Buckingham Palace har avslått å kommentere saken, skriver Sky News.