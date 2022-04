Tidligere verdensmester til Sola

Sola presenterte i dag sin nyeste signering: nederlandske Rinka Duijndam.

Duijndam har vært en del av det nederlandske landslaget siden 2018. Målvakten var med på bronsemedaljen i EM 2018 og ble verdensmester med landslaget i 2019.

24-åringen har den siste sesongen spilt i tyske Thüringer HC før hun i januar postet et innlegg på Instagram at hun skulle ta en pause fra håndballen. Fra neste sesong blir hun å se i Sola.

OL: Rinka Duijndam var med i OL i Tokyo i fjor sommer for Nederland. Foto: Sergei Grits

Målvakt Tonje Lerstad kom til Sola i forkant av 2021/2022-sesongen fra Storhamar. Etter inneværende sesong drar hun til franske ES Bescanon Feminin.

– Målvaktsplassen er en av de viktigste plassene. Vi har vært på jakt etter en erstatter for Tonje og har jobba lenge med Rinka. Vi hadde henne på besøk forrige uke og da falt brikkene på plass, sier trener Steffen Stegavik til TV 2.

Duijndam slutter seg til Sola fra sommeren og kontrakten strekker seg over to sesonger.

– Det er utrolig kult for en klubb som Sola at vi kan tilegne oss en sånn spiller. At vi får en verdensmester og en på det nederlandske landslaget er utrolig stort, forteller Stegavik om målvakten som var med i OL i sommer.