Trygler om hjelp, og ber om Dunquerk-evakuering

Mariupol har blitt nådeløst bombet og utsatt for russiske angrep i flere uker.

Bilder viser at det kun er ruiner igjen av havnebyen.

Det enorme stålverket Azovstal har blitt ukrainernes siste skanse i byen.

Stålverket har i flere uker vært beleiret, og ukrainske marinesoldater har kjempet mot russerne uten støtte utenfra .

I tillegg til soldatene skal mer enn 1000 sivile oppholde seg under bakken i stålverket.

Ønsker Dunquerk-operasjon

Onsdag trygler kommandør for de ukrainske marinesoldatene i Mariupol, major Serhiy Volyna, om at verdenssamfunnet skal ta ansvar og evakuere ukrainerne fra Azovstal.

DESPERAT: Major Serihy Volyna sier ukrainerne i Azovstal snart er tomme for mat og vann. Foto: Skjermdump

I et innlegg postet på hans Facebook-side sier Volyna at situasjonen i Azovstal er prekær, og at det er mer enn 600 sårede soldater og sivile som holder tilflukt i stålverket.

Han ber om at ukrainerne evakueres slik de allierte styrkene evakuerte britiske, franske og belgiske styrker fra Dunkerque, i den svært kjente Operation Dynamo, i 1940.

– I en berømt tale i 1940 kalte Winston Churchill det som skjedde i Dunquerk en «nydelig redning». Churchill snakket om redningsoperasjonen der 338.226 franske og britiske soldater ble evakuert fra stranden i Dunquerk i Frankrike, skriver Volyna.

– I 2022 er det Mariupol.

REDDET: Over 300.000 soldater ble evakuert på litt over en uke fra Dunquerk i 1940. Soldatene rømte fra tyske styrker. Foto: AP

I tillegg til soldatene er det mange hundre sivile, blant dem mange barn, som gjemmer seg under bakken i Azovstal.

BELEIRET: Flere hundre sivile gjemmer seg i Azovstal. Mange barn har ikke sett solen på flere uker. Foto: Azov-bataljonen/Reuters

Slipper ikke ut

Volyna sier at ukrainerne i Azovstal er i ferd med å gå tom for mat og vann, og at de lever i svært uhygieniske forhold.

I et tidligere intervju med Sky News hevdet Volyna at ukrainerne kjemper mot svært tøffe odds, og at russerne har ti ganger så mange soldater som dem i Mariupol.

RUINER: Mariupol har vært beleiret av russiske styrker i to måneder. Foto: Alexei Alexandrov

Det er gjort flere forsøk på å opprette humanitære korridorer for å evakuere sivile, uten at man har lyktes.

Den anerkjente amerikanske tenketanken Institute for the study of war (ISW) hevder i en rapport at russerne forsøker å sulte i hjel ukrainerne som gjemmer seg i Azovstal.

En russisk soldat står foran det istykkerbombede hovedkontoret til Azovstal i Mariupol den 21. april. Foto: CHINGIS KONDAROV

Sønderbombet

Russland har flere ganger hevdet at de har tatt kontroll over Mariupol. Likevel har de ukrainske marinesoldatene og deler av den såkalte Azov-bataljonen holdt stand.

Mariupol ligger langs Svartehavet i Donbas-regionen, sør-øst i Ukraina. Havnebyen er den byen i Ukraina som er desidert hardest rammet av krigen.

MASSEGRAV: Dette satelittbildet er tatt av Maxar Technologies den 21. april, og skal vise en massegrav utenfor Mariupol. Foto: Maxar Technologies / AFP

Byen er bombet sønder og sammen, og ukrainske myndigheter hevder det er funnet en massegrav med over 1000 døde like utenfor Mariupol.

FNs generalsekretær António Guterres ankom onsdag Kyiv for samtaler med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og utenriksminister Dmytro Kuleba.

Et av hovedtemaene for samtalene vil nettopp være situasjonen i Mariupol.

Guterres ankom Kiyv direkte fra møter med russlands president Vladimir Putin og utenriksminister Sergej Lavrov i Moskva.