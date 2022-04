Signalfeilen på Oslo S er rettet

Togtrafikken er i gang igjen etter at alle tog på vei inn og ut fra stasjonen sto.

All togtrafikk sto, og ingen tog fikk kjøre inn eller ut fra Oslo S fra 18-tiden onsdag kveld. Om lag 45 minutter etter at problemene oppsto, forteller pressesjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby, til TV 2 at feilen er rettet.

– Feilen er rettet har vi fått beskjed om fra Bane Nor, og togene begynner nå sakte, men sikkert å gå igjen. Men det blir noen forsinkelser på grunn av dette.

Til TV 2 fortalte pressevakt i Bane Nor, Mari Rjaanes, at feilen gjorde at hele systemet deres var nede.

– Det er ingen tog som kommer inn eller ut fra Oslo S per nå, så all trafikk står, sa Rjaanes kort tid før feilen ble rettet.

Problemene dreide seg om muligheten for togene og togsentralen til å kommunisere.

Da signalproblemene oppsto måtte passasjerer på tog på vei inn til Oslo S kjøres inn til nærmeste stasjon.