Ukrainas ukjente krigsheltar

Eit tog sklir inn på stasjonen i Odesa. Konduktør Natalia Slyvinska slår opp døra, og passasjerane fossar ut. Eit gledeshyl høyrest utover perrongen når ei kvinne møter igjen sine kjære. Lange klemmar blir utveksla.

I bakgrunnen står Slyvinska med eit forsiktig smil. Nok ei evakuering er utført. Og det gjekk bra, denne gongen også.

Hjertet i halsen

– Korleis er det å dra inn og ut av krigssonene?

– Klart det skremmande. Vi er alle menneske. Nokre gongar får eg hjertet i halsen, innrømmer Slyvinska.

– Men det verste er å sjå frykten i augene til folka som kjem på. Dei er redde, dei gråter. Nokon har panikk. Og det er så mange barn. Vi forsøker å roe dei ned, men dette er tøft for oss mentalt, seier Slyvinska.

En eldre kvinne har ankommet togstasjonen i Odesa, sør i Ukraina. Foto: Adam Dobby / TV 2

Ukraina har eit av verdas mest omfattande rutenett, og over 200 000 i det statlege jernbaneselskapet jobbar med å få alt til å gå på skinner. I tillegg til å hjelpe flyktningar ut, blir jernbanen brukt til å frakte naudhjelp, militært utstyr og soldatar den andre vegen.

– Dersom togtrafikken hadde stansa, ville det ha vore ei katastrofe, slår Slyvinska fast.

Aukande angrep

Dei russiske styrkene har trappa opp angrepa mot jernbanenettet. 25. april bomba dei fem togstasjonar i det sentrale og vestlege Ukraina. Fleire blei drepne og skadde, og det blei store skader på infrastrukturen.

Tidlegare i månaden blei over femti menneske drepne under eit angrep mot jernbanestasjonen i Kramatorsk.

– Så langt i krigen har 98 tilsette i togselskapet blitt drepne, seier sjefen ved Odesa stasjon, Oleg Kudashkin. Han legg til at dette talet også inkluderer tilsette som har blitt drepne utanfor teneste.

– Det er eit høgt tal. Blir de ikkje redde?

– Ein hadde neppe jobba i jernbanen dersom ein var redd.





Lageret er fylt opp med varer i tilfelle Odesa skulle bli angrepet og folk må søke dekning i flere dager. Foto: Sonja Skeistrand Sunde / TV 2

Under intervjuet får han oppdateringar frå det siste angrepet. To dagar på rad har russiske styrker bomba den strategisk viktige brua over elva Dnjestr nokre mil sør for Odesa. Brua er for både køyretøy og tog, men no er den stengt på ubestemt tid på grunn av skadene. Dermed kjem ikkje lenger toga seg til Romania denne vegen.

Jernbanen strategisk viktig

Kudashkin trur det er fleire årsaker til at Russland angriper jernbana.

Togreisende i Odesa har søkt tilflukt i bomberommet under stasjonen mens flyalarmen går i byen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Dei ønsker heilt klart å hindre transport av varer som er nødvendige for byane og for det militære. Dei ønsker også å skape panikk, og dei vil forhindre oss i å gjere jobben vår, som å redde folk.

– Eg trur at denne stasjonen også er eit potensielt mål for dei russiske styrkene, legg han til.

På perrongen er toget til Natalia Slyvinska klar for ein ny tur. Over fem millionar ukrainerar har flykta frå landet så langt, dei aller fleste kvinner og barn.

– Har du sjølv vurdert å reise frå landet?

– Nei, svarer ho kontant.

– Vi har ein jobb å gjere. Vi kan hjelpe folk å flykte frå krig. Viss ikkje vi gjer det, kven vil gjere det då?